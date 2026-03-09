The Bride könnte schon der größte Box-Office-Flop des Jahres 2026 sein

HQ

Maggie Gyllenhaals The Bride scheint uns bereits einen der größten Flops an den Kinokassen 2026 beschert zu haben. Die neue Version von Frankensteins Braut ist ein Monster-Mix aus Genres und Themen und wurde durchweg dafür kritisiert, dass ihre chaotische Vision nie wirklich zum Leben erweckt wurde. Es scheint, als hätte das Publikum auf die Kritiker gehört und zu Hause geblieben, denn der Film konnte weder international noch in den USA viel Kassenerfolg erzielen.

Laut Box Office Mojo erzielte The Bride 7,3 Millionen US-Dollar aus US-Kinos und international 6,3 Millionen US-Dollar, was insgesamt über 13 Millionen Dollar ergab. Das ist für ein durchschnittliches Drama nicht so schlimm, das Problem liegt im gemeldeten Budget von The Bride, das offenbar etwa 90 Millionen Dollar beträgt.

In unserer Bewertung haben wir angegeben, dass der Film etwa 80 Millionen Dollar gekostet hat. So oder so sieht es für The Bride nicht gut aus, selbst wenn das Budget geringer ist, denn das würde bedeuten, dass es eine Kinokasse von zehnmal so hoch wie die ohnehin schon habenden Kinokosten bräuchte. Leider bezweifeln wir bei schlechten Kritiken und geringerer Zuschauerbindung, dass er in den kommenden Wochenenden wieder in den Kinos läuft.