The Breakfast Club Stars treffen sich zum ersten Mal seit 40 Jahren wieder

Zum ersten Mal seit der Veröffentlichung des Films im Jahr 198The Breakfast Club 5 trafen sich die Stars Anthony Michael Hall, Judd Nelson, Molly Ringwald, Ally Sheedy und Emilio Estevez am vergangenen Wochenende im Rahmen der Chicago Comic & Entertainment Expo wieder.

Die Darsteller gingen zu Colonel Bogey March, dem gleichen Lied, das sie im Film gepfiffen hatten, bevor sie ihre Plätze bei der Podiumsdiskussion einnahmen, die von Josh Horowitz moderiert wurde. Sie sprachen über die Arbeit an The Breakfast Club, das Wiedersehen und ihre schönsten Erinnerungen an ihre gemeinsame Zeit.

"Ich fühle mich sehr, sehr emotional und bewegt, dass wir alle zusammen sind." sagte Molly Ringwald (via Today). "Es ist das erste Mal, dass Emilio zu uns kommt. Wir müssen den Pappaufsteller nicht mehr benutzen, weil er hier ist."

The Breakfast Club wird oft als einer der Filmklassiker aller Zeiten aus den 1980er Jahren bezeichnet. Im Mittelpunkt stehen fünf Teenager, die alle an einem Samstag in Haft sitzen, und die Highschool-Schüler lernen bald, ihre Unterschiede beiseite zu legen und eine Bindung aufzubauen, die über die Archetypen der Nerds, Jocks und Gothics hinausgeht.

