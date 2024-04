The Boys ' vierte Staffel ist fertig und startklar

HQ

Der Schöpfer des teuflischen The Boys hat enthüllt, dass die vierte Staffel der Serie nun komplett fertig und einsatzbereit ist. Staffel 4 wird diesen Juni auf Prime Video debütieren, und Eric Kripke redet mit seinen Erwartungen nicht um den heißen Brei herum.

"Seit heute ist #TheBoys #Season4 komplett, total, absolut FERTIG. Ich bin wirklich dankbar und so stolz auf diese Besetzung und Crew. Könnte unser bisher bestes sein. Ich kann es kaum erwarten, es auf die Welt loszulassen. Erscheint am 13. Juni am @PrimeVideo."

Während wir im Teaser-Trailer unten bereits einen Blick auf die kommende Staffel geworfen haben, kommen wir an den Punkt, an dem wir normalerweise auch einen vollständigen Trailer sehen würden. Zweifellos können wir davon ausgehen, dass dies relativ bald der Fall sein wird, bevor die Show am 13. Juni auf Prime Video zurückkehrt.