The Boys: Trigger Warning offiziell enthüllt

Sony Pictures Virtual Reality und der Entwickler Arvore haben The Boys: Trigger Warning für PlayStation VR2 und Meta Quest Headsets angekündigt. Das Spiel ist ein Stealth-Actionspiel, das auf der beliebten TV-Serie The Boys basiert und Staffel 5 startet im April nächsten Jahres.

The Boys: Trigger Warning wurde in Zusammenarbeit mit dem Cast und den Schöpfern der TV-Serie entwickelt, in der man eine neue Figur im Universum spielt, die sich mit The Boys zusammentut, um Vought International zu infiltrieren, nachdem sie entdeckt haben, dass sie ein groteskes Geheimnis verbergen.

Wir freuen uns sehr, mit Arvore zusammenzuarbeiten, um The Boys: Trigger Warning in der virtuellen Realität zum Leben zu erwecken. Die Beteiligung der Creator der Serie an der Gestaltung des Erlebnisses ermöglicht es uns, die Grenzen des immersiven Storytellings zu erweitern, und wir sind dankbar, mit unseren Freunden bei Meta und PlayStation zusammenzuarbeiten, um es den Fans zugänglich zu machen. - Lance Sloane, Senior Vice President Virtual Reality, Sony Pictures Entertainment

The Boys: Trigger Warning wird 2026 für PlayStation VR2 und Meta Quest Headsets erscheinen – und den ersten Trailer könnt ihr unten sehen.