The Boys Stern, für welchen Superheld im Finale seine "gerechte Strafe" bekommt

HQ

Chace Crawford, der Schauspieler hinter The Deep in The Boys, hat im Serienfinale ein zufriedenstellendes Ende für seine Figur angedeutet. Das Serienfinale steht vor der Tür, und die Vorfreude ist groß. Crawford hofft, dass die Fans mit The Deeps Circle-Full-Moment zufrieden sein werden.

"Ich glaube, die Fans werden wirklich zufrieden sein, ehrlich gesagt, und ich glaube, das hat lange gedauert, um The Deep kämpfen zu sehen, an seinem Tiefpunkt aller Zeiten, völlig entmannt und einfach ohne Freunde liegen zu sehen," Crawford sagte Collider.

"Er kriegt sein Leben bis zum Ende nicht wirklich in den Griff. Es schließt sich im Kreis von dem, was in der Pilotfolge der Staffel passiert ist, bis hin zu Deeps Unfähigkeit, erlösbar zu sein. Er ist unverbesserlich, also wird es süß, seine gerechte Strafe zu bekommen. Das wird sehr süß."

Das Ende von The Deep, was auch immer es sein mag, wird mit vielen anderen Inhalten in das Finale von The Boys gepackt werden. Es gibt noch viel zu erzählen, aber wir müssen sehen, wie sich alles entwickelt, wenn das Finale am 20. Mai ausgestrahlt wird.