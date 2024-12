The Boys Star teasert in letzter Staffel einen blutigen Abschied an

HQ

Das Ende ist nahe für The Boys. Die mit Spannung erwartete fünfte und letzte Staffel der Erfolgsserie ist nur noch ein paar Jahre entfernt, und die Darsteller bereiten sich auf eine intensive Reise vor. Jack Quaid, der Hughie Campbell verkörpert, sprach kürzlich über das Finale und deutete an, dass die Zuschauer viel Blutvergießen erwarten sollten. In einem kürzlichen Interview mit The Hollywood Reporter teilte Quaid seine Gedanken über die kommende Staffel mit und deutete an, dass viele beliebte Charaktere nicht überleben werden.

"Ich denke, viele von uns werden wahrscheinlich sterben", sagte Quaid und fügte hinzu, dass es "verrückt" und "verrückt" sein wird, wenn die Serie zu Ende geht. Er verriet zwar nicht zu viele Details, machte aber deutlich, dass die Showrunner keine Kompromisse eingehen, wenn es um das Schicksal der Charaktere geht. Die Fans können sich auf eine Achterbahn der Gefühle freuen, mit schockierenden Wendungen und herzzerreißenden Momenten, die die Zuschauer in Atem halten werden.

Die fünfte Staffel wird irgendwann im Jahr 2026 auf Prime Video erscheinen, und nach Quaids Kommentaren sieht es so aus, als würde sie in die Geschichtsbücher eingehen. Während sich die Serie ihrem Ende zubewegt, ist eines sicher: Es stand noch nie so viel auf dem Spiel.

Bist du bereit für das Gemetzel in der letzten Staffel von The Boys ?