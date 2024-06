The Boys Staffel 5 wird jetzt anscheinend das Ende sein

HQ

Kürzlich berichteten wir, dass Eric Kripke, Showrunner von The Boys, entschieden hatte, dass er sich nicht sicher war, ob fünf Staffeln für die Erfolgsserie ausreichen. Jetzt hat er jedoch klargestellt, dass die Prime Video-Serie mit ihrer fünften Staffel enden wird.

Entscheide dich, Eric. Variety berichtet, dass Kripke fest davon überzeugt ist, dass die Serie mit Staffel 5 enden wird, die sowohl die Geschichte von Butcher als auch von Homelander abschließen wird. Wenn Sie jedoch mehr vom The Boys -Universum wollen, sind weitere Spin-offs geplant. Schon jetzt sind weitere Gen V in Arbeit.

"Ich würde sagen, zu Beginn des Schreibens von Staffel 3, also Jahre - Jahre und Jahre." Kripke antwortete auf die Frage, wie lange er schon wusste, dass die Geschichte in Staffel 5 enden würde. "Und es dauerte eine Minute, bis Amazon zustimmte, es dauerte eine weitere Minute, bis sie es in allen Kanälen freigaben, damit wir es endlich ankündigen konnten. Ich bin begeistert, es ankündigen zu können, denn es war ein bisschen frustrierend, immer zu antworten: 'Ich weiß nicht, wie lange es dauern wird! Und vielleicht geht es für immer! Und wer kann das sagen?« Aber die Wahrheit war, dass ich es einfach noch nicht sagen durfte."

The Boys Staffel 5 wird von Ende dieses Jahres bis etwa Mitte 2025 gedreht, also erwarten Sie dieses letzte Kapitel nicht in absehbarer Zeit. Wir können uns immer noch auf Staffel 4 freuen, und wir haben hier eine Vorschau darauf.