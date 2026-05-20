The Boys: Staffel 5

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Über diese letzte Staffel von The Boys wurde viel gesagt. Einige Fans scheinen wirklich enttäuscht von der Zusammenstellung dieser letzten Episode zu sein, während andere einfach die Fahrt genießen. Als Fan von The Boys befinde ich mich irgendwo in der Mitte, besonders jetzt, wo ich gesehen habe, wie die Staffel mit ihrem großen und weitreichenden Finale abgeschlossen wurde. Es ist ziemlich offensichtlich, dass es starke und geradezu irrelevante Episoden gab, und letztlich fühlt es sich so an, als sei dieses Ende vielleicht das zusammenhangloseste, was die Serie je war.

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Das Finale selbst war tatsächlich ziemlich stark und lieferte eine Folge, die vielleicht genau das war, was Fans von The Boys von dieser Serie im Verlauf der gesamten Staffel erwartet hatten. Geliebte und bemerkenswerte Figuren trafen ihren Schöpfer, Helden verdienten ihre Blumen, Schurken ihre Verdammnis, und allgemein wurden wir mit einer unterhaltsamen Stunde Fernsehen verwöhnt. Aber das verdeutlicht auch genau das Problem, das The Boys mit Staffel 5 konfrontiert hat, denn obwohl es nie Zweifel an der Produktionsqualität, der Satire auf die moderne Gesellschaft (insbesondere die Vereinigten Staaten) oder sogar an der Entwicklung der Charaktere gab, fühlte sich diese letzte Episodenrunde aus den falschen Gründen wie eine Achterbahnfahrt an.

Was ich meine, ist, dass jeder, der schon einmal eine Achterbahn gefahren ist, weiß, dass die Momente vor dem Nervenkitzel und Spaß meist mit sehr wenig gefüllt sind. Man wartet, während die Achterbahnwagen eine steile Steigung hinaufgefahren werden – ein notwendiges Übel für den Vergnügen. Doch eine gute Achterbahn verbirgt diese mittelmäßigen Momente hinter atemberaubenden Kulissen und der Nutzung ihrer Umgebung, sodass du in der Pause zwischen den Schreien und Rufen des Nervenkitzels ein Ooh und Aah bist. The Boys macht das in Staffel 5 überhaupt nicht. Es gibt ganze Filler-Episoden, die einen gähnen lassen und sich wünschen, die Zeit würde schneller vergehen, oft versuchen, die Langeweile mit dem charakteristischen Einsatz schockierendes und ziemlich widerlichen, hedonistischen Verhaltens der Serie zu überdecken. Aber wir sind mittlerweile fünf Staffeln tief und dieses Verhalten hat nicht mehr die gleiche Wirkung wie früher, sondern fühlt sich eher wie ein Teil der Möbel an, wenn man so will. Am Ende sind die uninspirierteren Teile der größeren Erzählung, nun ja... uninspiriert und vergesslich – eine Beschreibung, die man zwei oder drei Episoden dieser gesamten achtteiligen Staffel zuschreiben könnte.

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Wieder gibt es andere Episoden und Momente, die herausstechen – Momente, in denen The Boys auf Hochtouren läuft und weiterhin glänzt und unterhält. Meistens liegt das an den immer spannenden Beziehungen zwischen den Hauptfiguren, sei es Anthony Starrs Homelander, Karl Urbans Billy Butcher, Karen Fukuharas Kimiko oder sogar neuere Gesichter wie Jensen Ackles' Soldier Boy – der vielleicht die beste Leistung/Figur ist, die diese Serie bisher zu bieten hat. The Boys ist eine Serie, die am besten ist, wenn diese Beziehungen im Mittelpunkt aufblühen dürfen, auch wenn einige der weniger interessanten Beziehungen/Charaktere weiterhin eine Art Last für die Serie sind. Erin Moriartys Starlight bringt in dieser Staffel zum Beispiel nicht gerade viel mit, was etwas enttäuscht, wenn man bedenkt, wie wichtig die soziale Bewegung der Figur früher für das Weltenbild war.

The Boys ist eine Serie mit so viel Potenzial, sowohl im weiteren narrativen und weltaufbauenden Sinne, als auch in ihrer satirischeren und komödiantischen Art. Wenn es in Form ist, ist es exzellentes Fernsehen und Unterhaltung, ein echter frischer Wind für das ansonsten recht vorhersehbare Spektrum an Superheldenmedien, das heutzutage von fast jedem anderen Produktionsgiganten produziert wird. Aber das Problem ist, dass The Boys auch inkonsistent ist, und von Folge zu Folge weiß man einfach nicht, ob man sich auf eine Belohnung oder einen Haufen freut.

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Deshalb finde ich diese letzte Staffel widersprüchlich, denn es gibt Zeiten, in denen ich jede Sekunde der Serie genieße, aber wenn ich auf die Episoden zurückblicke, die Staffel 5 ausgemacht haben, kann ich auch nicht so viele herausragende und denkwürdige Momente benennen. Diese letzte Episodenserie hat nicht die Wendungen der ersten Staffel, die außergewöhnliche Satire und den Humor der zweiten Staffel, die Üppigkeit von Herogasm aus Staffel 3 oder die weitreichenden Folgen der vierten Staffel. Es fühlt sich einfach wie ein sichererer Abschiedspunkt für eine Serie an, der früher egal war, was du oder ich über ihr Verhalten hielten. The Boys hat sich von der Verkörperung von Billy Butcher zu einem zitternden Homelander entwickelt, und auch wenn diese letzte Reihe von Episoden keineswegs schlechtes Fernsehen ist, ist es sicherlich auch nicht das beste, was die Serie je war.