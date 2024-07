The Boys: Staffel 4 - Vollständiger Saisonrückblick

HQ

Ich habe in meiner Rezension der ersten paar Episoden von The Boys: Season 4 erwähnt, dass ich denke, dass die Serie eine sehr gefährliche Linie beschreitet. Nach vier Staffeln fühlt es sich nicht so an, als hätten wir erzählerisch allzu große Fortschritte gemacht, da die gleichen Probleme und Probleme, die diese Serie ins Rollen gebracht haben, immer noch im Mittelpunkt stehen. Jetzt, da wir uns am Ende von Staffel 4 befinden, einer Staffel, die scheinbar die vorletzte Staffel ist, kann ich mit Fug und Recht hinzufügen, dass dies immer noch der Fall ist.

Lassen Sie mich jetzt einen Moment umschwenken und erwähnen, dass The Boys immer noch mühelos unterhaltsames Fernsehen ist, das gut produziert und gut gespielt ist. Jedes Mal, wenn du eine Folge von The Boys startest, kannst du verdammt sicher sein, dass du eine Stunde lang Fernsehen in guter Qualität bekommst, das dich fesselt und sogar zum Lachen bringt, aber das war schon immer so, und etwas von dem Charme, der The Boys so besonders macht, verflüchtigt sich im Laufe der Jahre.

Diese Saison fühlt sich an wie eine Saison, in der eigentlich nur sehr wenig erreicht wird. Sicher, es gibt ein bisschen zusätzliche Charakterentwicklung und -entwicklung, Hintergrundgeschichte für einige der unerklärteren Teile der breiteren Geschichte, aber in Bezug auf bedeutungsvolle erzählerische Momente sind die Fragen, die wir am Ende von Staffel 3 hatten, am Ende von Staffel 4 ziemlich intakt. Ja, es gab diesen Moment in der letzten Folge. Ja, das wird weitreichende Auswirkungen auf die Zukunft haben. Aber ansonsten könntest du effektiv vom Ende von Staffel 3 in die kommende Staffel 5 springen und hast mit Billy Butcher, Frenchie, Starlight, Hughie, Mother's Milk, Homelander oder dem Rest der Seven nicht wirklich einen Takt verpasst.

Für mich ist das der Grund, warum The Boys: Staffel 4 bisher einer der weniger beeindruckenden Ausflüge von The Boys war. Verstehen Sie mich nicht falsch, Antony Starr stiehlt als Homelander immer noch die Show, jedes Mal, wenn er vor der Kamera steht, Chace Crawford bleibt ein zeitloser, urkomischer Nebendarsteller, Karl Urban, Jack Quaid, Erin Moriarty, Tomer Capone, Karen Fukuhara, Claudia Doumit, Laz Alonso, Jessie T. Usher und der Rest der Besetzung blühen alle auf und liefern weiterhin Top-Leistungen ab. Die Besetzung und die Darbietungen in The Boys waren schon immer ausgezeichnet und Staffel 4 lässt hier keinen Takt aus.

Was dieses Mal ein wenig anders ist, ist die Vulgarität. Wir sind an so viele schockierende und sehr erwachsene Szenen gewöhnt, dass viele von uns jetzt wahrscheinlich desensibilisiert sind, und vielleicht ist genau das der Fall. So oder so, es fühlt sich so an, als ob The Boys: Staffel 4 den groben Faktor zurückgefahren hat und nur ein paar Momente bietet, die im Laufe der Staffel herausstechen, wobei die Tek Knight Kellerszene hier definitiv die Crème de la Crème ist. Für mich wirkt sich das tatsächlich zu Gunsten der Staffel aus, obwohl es einen deutlichen Mangel an fesselnder Action gibt, was vielleicht daran liegt, dass Jensen Ackles' Soldier Boy nicht mehr da ist, um sich häufig mit Homelander zu messen.

Es ist immer noch sehr erfrischend zu sehen, wie The Boys als gegensätzliche Interpretation des überstrapazierten Superhelden-Genres agiert und agiert, eine Serie, die sich nicht scheut, gesellschaftliche Trends aufs Korn zu nehmen. Aber gleichzeitig fühlt sich diese Staffel fauler und langsamer an als die vorherigen, und es lässt sich nicht leugnen, dass sie nicht ganz die gleiche Wucht hat und die gleichen erstaunlichen Momente liefert, wie wir es gewohnt sind. Vielleicht liegt das daran, dass Showrunner Eric Kripke sich die besten und größten Momente für die kommende letzte Staffel aufhebt? Hoffentlich ist das der Fall, denn The Boys ist verzweifelt auf der Suche nach einem großen Plot-Moment, und das ist es, was dieser Serie in Staffel 4 ohne Zweifel gefehlt hat.

