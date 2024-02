The Boys Staffel 4 startet im Juni mit drei Episoden auf Prime Video

HQ

Amazon hat vor zwei Monaten einen kurzen Teaser-Trailer geteilt, der meine Erwartungen an Staffel 4 von The Boys nicht gerade gesenkt hat, daher habe ich gespannt auf Neuigkeiten gewartet, wann die brillante Serie auf Prime Video fortgesetzt wird. Es stellt sich heraus, dass es etwas weiter weg ist als erhofft.

Eine Pressemitteilung bestätigt, dass The Boys Staffel 4 mit drei Episoden am 13. Juni auf Prime Video Premiere feiern wird. Die restlichen fünf Episoden werden wöchentlich veröffentlicht, was bedeutet, dass das Finale am 18. Juli verfügbar sein wird. Wir haben auch ein interessantes Poster zusammen mit dieser Enthüllung erhalten. Wir alle erinnern uns daran, wozu Homelander neigt, wenn er sich in einer Menschenmenge und mit seinen Partnern aufhält...