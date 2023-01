The Boys: Staffel 4 könnte die Rückkehr von Giancarlo Esposito bringen

Obwohl der berechnende und kaltherzige Stan Edgar (brillant gespielt von Giancarlo Esposito) als CEO von Vought International in der Amazon Prime Hit-Show The Boys verdrängt wurde, ist er immer noch am Leben und kickt im Universum. Und es scheint, als könnten wir Edgar tatsächlich wiedersehen, sehr bald sogar.

In einem Interview mit TVLine wird die vierte Staffel von The Boys besprochen und Esposito geht so weit zu behaupten, dass es eine "große Chance" gibt, dass Stan Edgar ein Comeback machen wird:

"Ich finde, dass The Boys eine sehr gruselige, interessante, kantige und kranke Show ist - auf die bestmögliche Weise. Es ist genial. Und... Ich werde es nicht mehr ausspannen: Ich denke, es gibt eine große Chance."

Es gibt immer noch sehr wenige Details zu The Boys: Staffel 4, aber der Produzent sagte kürzlich, dass es "das ekelhafteste Ting im Fernsehen hat". Wir hätten sicherlich nichts dagegen, wenn Giancarlo Esposito zur Show zurückkehrt, oder was denkst du?

Danke MovieWeb