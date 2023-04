The Boys Staffel 4 hat die Dreharbeiten abgeschlossen

Während wir immer noch darauf warten, zu hören, wann The Boys für die vierte Staffel zu Prime Video zurückkehren wird, hat der Schöpfer der Serie, Eric Kripke, bekannt gegeben, dass die Dreharbeiten zu Staffel 4 abgeschlossen sind.

In einem Tweet mit ein paar Bildern mit den Schauspielern Jack Quaid und Karen Fukuhara, die zufällig mit Blut verkrustet waren, wie man es von The Boys erwarten würde, wird uns gesagt, dass die Staffel mit den Dreharbeiten abgeschlossen ist und nun in die Postproduktion eintritt, da sie sich auf die Veröffentlichung auf dem Streamer vorbereitet.

Wann die Saison fallen wird, wenn die Dreharbeiten abgeschlossen sind, besteht die Möglichkeit, dass sie später in diesem Jahr eintrifft, aber es könnte genauso gut Anfang nächsten Jahres sein.