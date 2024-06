The Boys: Staffel 4 - Episoden 1-3

HQ

Obwohl ich zu der Gruppe gehöre, die The Boys absolut verehrt und es als eines der unterhaltsameren Superheldenprojekte betrachtet, bin ich mir auch sehr bewusst, dass es einen gefährlichen Weg beschreitet.

Seit der ersten Staffel vor fünf Jahren ist die Handlung nicht wirklich von Bedeutung geworden. Sicher, die Charaktere haben eine enorme Entwicklung durchlaufen und sind über die anfänglichen Profile hinausgewachsen, die für sie festgelegt wurden, was auch für das Worldbuilding gilt, aber die wichtigste Prämisse der Handlung ist genau die gleiche Idee, die vor einem halben Jahrzehnt zum ersten Mal vorgestellt wurde: eine Gruppe normaler Menschen, die versuchen, einen allmächtigen und massiv tödlichen Superhelden zu töten. Homelander ist immer noch auf freiem Fuß und eine überwältigende Bedrohung für diese Superheldenwelt, Billy Butcher und The Boys versuchen immer noch, ihn und jeden anderen Supe, der ihnen in den Weg kommt, zu verkleinern, und Vought bleibt eine der mächtigsten und korruptesten Organisationen der Welt.

Ich erwähne das, weil wir jetzt in der vierten Staffel sind und so sehr ich die Charaktere liebe und die Art und Weise schätze, wie sie von der großartigen Besetzung präsentiert und zum Leben erweckt werden, den sozialen Kommentar so erfrischend und unerbittlich finde wie South Park und die Serie als Ganzes mühelos unterhaltsam finde, fühlt es sich ein bisschen zu vertraut an. Das könnte daran liegen, dass The Boys nicht mehr die einzige Möglichkeit ist, sich dieser Welt hinzugeben, da es auch mehrere Spin-offs gibt, oder vielleicht ist es das Fehlen eines wichtigen entscheidenden Moments, der die übergreifende Geschichte in ein neues und erfrischendes Kapitel katapultiert. Während Staffel 4 das liefern könnte und etwas von diesem Kaliber ankündigt, erreichen die ersten paar Episoden das nicht ganz.

Ich werde nicht auf Spoiler-Territorium oder Einzelheiten eingehen, aber lassen Sie uns einfach sagen, dass einige der unbeantworteten Fragen aus der letzten Staffel in dieser ersten Reihe von Episoden offensichtlich bleiben. Die Spannungen zwischen den Homelanders und Starlighters sind auf einem Allzeithoch, der Wiederaufbau der Seven verursacht Reibungen, und das größte Gesprächsthema von allen bleibt auch; Wie lange hat Billy Butcher noch zu leben? Dies sind alles Elemente, die bis zu einem gewissen Grad abgedeckt sind, aber es gibt nie eine klare und geschlossene Lösung für sie, zumindest noch nicht. Anstatt dem Zuschauer erfüllende und prägende narrative Momente zu bieten, tendiert diese erste Reihe von Episoden eher zu den typischen Spionage- und verdrehten Handlungssträngen, die in The Boys alltäglich geworden sind. Obwohl es zugegebenermaßen so aussieht, als hätte Showrunner Eric Kripke einen Teil des verrückten Wahnsinns begrenzt, denn während es immer noch schreckliche und unglaubliche Momente gibt, die einem den Magen umdrehen oder einem vor Erstaunen die Kinnlade herunterfallen lassen, gibt es weniger explodierende Penisse, Orgien oder Menschen, die von unkontrollierten Flitzern in Kleister verwandelt werden. Es ist seltsam zu sagen, aber das Trio der Eröffnungsepisoden fühlt sich im Vergleich zu The Boys üblichem Ton verwurzelter und prägnanter an, aber die letzten fünf Episoden der Staffel könnten zu ihrer Form zurückkehren.

Ansonsten bleiben die typisch hohen Produktionswerte der Show bestehen. Das Kostüm- und Bühnenbild ist ausgezeichnet, die Spezialeffekte sind gut umgesetzt, es gibt einige großartige und urkomische Cameo-Auftritte, das Drehbuch und die Dialoge sind fantastisch, urkomisch und witzig, und die Leistungen der Darsteller sind wieder einmal auf den Punkt gebracht. Ob es sich um Anthony Starrs Homelander, Karl Urbans Butcher, Erin Moriartys Starlight, Jack Quaids Hughie oder Karen Fukuharas Kimiko handelt, die Liste geht weiter. Es gibt nicht wirklich einen Schwachpunkt in der Besetzung, da sich jede Aufführung passend und passend zum Ton der Situation und der Show als Ganzes anfühlt. Und das scheint sich auf die Neuzugänge übertragen zu haben, wobei insbesondere Valorie Currys Firecracker und Susan Heywards Sister Sage großartige neue Charaktere sind, die den Wahnsinn der Serie widerzuspiegeln scheinen.

Während diese neuen Folgen von The Boys nichts sind, was wir nicht schon einmal gesehen haben, sind sie mühelos unterhaltsames, gut getaktetes und durch und durch unterhaltsames Fernsehen. Mit ein paar Risiken, die in den nächsten fünf Episoden eingegangen werden, kann diese Staffel wirklich großartig sein und einen Präzedenzfall für die Zukunft der Serie als Ganzes schaffen, aber unabhängig davon, was in den kommenden Wochen passiert, ist dieses Eröffnungstrio definitiv einen Blick wert.

