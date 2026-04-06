The Boys Showrunner wünscht sich, er hätte Staffel 5 nach der US-Wahl geschrieben

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The Boys Autor und Showrunner Eric Kripke mag begeistert sein, dass die Fans das Ende seiner rauen Superheldenserie sehen, aber er wünscht sich doch, er hätte sie zu einem etwas anderen Zeitpunkt schreiben können. Besonders ist er "enttäuscht", dass sie die letzte Staffel der Serie vor der US-Wahl 2024 geschrieben haben.

Im Gespräch mit TV Guide verriet Kripke, dass der ursprüngliche Plan war, dass die Fans die Serie sehen und das Gefühl haben, einer Katastrophe entkommen zu sein. "Ich schwöre, der Plan war: 'Lasst uns eine Version von 1984 darüber schreiben, wie schleichender Autoritarismus in Amerika aussieht', und vielleicht sagen alle: 'Puh, wir sind wirklich einer Kugel entkommen', aber stattdessen wurden wir von der Kugel getroffen", erklärte er.

Kripke fuhr fort: "Viele Dinge, die für uns weit hergeholt waren, sind auf eine Weise passiert, die wirklich, wirklich verdammt beunruhigend ist... Wir sagen im Writer's Room immer: 'Schlecht für die Welt, gut für die Serie', ich wünschte wirklich, es wäre das Gegenteil."

Er sagte, es gibt eine Zeile in Folge 7 der fünften Staffel von Homelander, die damals das Verrückteste war, was ihnen einfiel, aber es wurde schon gesagt. So ist es im Moment wohl eben.