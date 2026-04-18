The Boys Showrunner reagiert auf Befürchtungen vor einem enttäuschenden Finale

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The Boys Finale ist jetzt nicht mehr weit entfernt, und während wir uns durch die fünfte und letzte Staffel wagen, sind die Hoffnungen groß, dass Showrunner Eric Kripke für die satirische Superheldenserie, die uns seit 2019 im Kopf liegt, den Volltreffer landen kann.

In einem kürzlichen Interview mit The Hollywood Reporter sprach Kripke Serien an, die von Fans komplett neu kontextualisiert werden können, wenn ihre Enden schlecht sind. "Es ist super schwer, ein Finale zu machen. Fans werden die Serie rückwirkend danach beurteilen, wie sie zum Finale stehen. Wenn wir es verzögern, werden sie definitiv sagen: "Nun, die Show war nicht so gut, wie wir dachten." Und es ist fast so, als wolltest du mit diesen Finalen dein Vermächtnis sichern. Und es ist auch das erste Finale, das ich je gemacht habe – also habe ich keine Erfahrung damit. Deshalb bin ich hauptsächlich nervös und bereite mich zusammen", erklärte er.

Einige Fans deuteten das so, dass Kripke nicht viel Vertrauen in sein eigenes Finale hat. Der Showrunner wandte sich dann jedoch an Twitter/X, um weiter zu erklären. "Ich habe die Regel, nie zu antworten, aber: Du willst einen Showrunner, der ängstlich ist und sich auf jedes Detail fixiert, weil er will, dass es großartig wird! Ein Autor, der selbstbewusst ist, dass er "Ich hab das gerockt", ist normalerweise ein schlechter Autor", schrieb er.

Wir werden nicht sicher wissen, ob The Boys mit einem der besten oder schlechtesten TV-Finalen enden wird. Angesichts der jüngsten Diskussionen über das Ende anderer hochkarätiger Serien kann man mit Sicherheit sagen, dass es hier keinen wirklichen Mittelweg geben wird.