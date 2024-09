The Boys macht sich in neuem Vought-Medienbeitrag über Donald Trump lustig

HQ

Es ist nicht besonders schwer, die politischen Botschaften und Parallelen in The Boys zu erkennen, aber das bedeutet nicht, dass die Serie damit nicht clever umgehen kann. Während wir auf die Ausstrahlung der fünften und letzten Staffel von The Boys warten, sind die Leute, die Voughts Social Media betreiben, weiterhin beschäftigt.

Nach der Präsidentschaftsdebatte zwischen Kamala Harris und Donald Trump, in der Harris sagte, dass die Menschen, die an Trumps Kundgebungen teilnehmen, aus Langeweile vorzeitig gehen. Als Reaktion darauf behauptete der Vought-Medienbeitrag, dass niemand jemals die Kundgebungen von Homelander verlassen würde.

"Im Gegensatz zu den jüngsten "Berichten" der lahmen Medien waren die jüngsten Kundgebungen von Homelander voller Patrioten", heißt es in dem Beitrag, der ein Bild von der Show zeigt, auf dem sich die Menschen um Homelander versammelt haben.

Obwohl Homelander eine Parodie auf die moderne US-Politik ist, hat er immer noch seine Fans da draußen. Einige sind ironisch, andere besorgniserregend weniger. So oder so, wenn er echt wäre, wären die Ballwechsel in der Tat voll.

Werbung: