The Boys kehrt für eine fünfte Staffel zurück

HQ

Amazon hat heute tonnenweise Ankündigungen und Enthüllungen gemacht, von denen die meisten für Inhalte gelten, die auf seine Streaming-Plattform Prime Video kommen. Eine dieser Ankündigungen ist, dass The Boys bereits grünes Licht für eine fünfte Staffel erhalten hat, bevor die vierte Staffel am 13. Juni auf dem Streamer debütiert.

Da diese Neuigkeiten alle sehr frisch sind und wir nicht einmal wissen, wie sich Staffel 4 entwickeln wird, haben wir keine Details zur Handlung, Besetzung, zum Veröffentlichungsfenster oder zu wichtigen Informationen über Staffel 5, außer der Tatsache, dass das, was in den kommenden acht Episoden passiert, nicht das Ende der Superheldenserie sein wird.

Über die Verlängerung sagteThe Boys -Showrunner Eric Kripke: "The Boys könnte der beste Job sein, den ich je haben werde. Welche andere Serie erlaubt es mir, über Politik, Kapitalismus, Familie und explodierende Genitalien zu schreiben, wenn auch nicht in dieser Reihenfolge? Die Besetzung und die Crew sind Sony Pictures Television und Amazon MGM Studios zutiefst dankbar für die Möglichkeit, diese Geschichte für eine weitere Staffel zu erzählen. Mein einziges Problem ist, dass wir, da dieses Jahr verspricht, frei von Konflikten oder Fehlinformationen zu sein, nicht sicher sind, worüber wir schreiben sollen."

Die vierte Staffel von The Boys beginnt am 13. Juni mit einer Premiere in drei Episoden, bevor sie wöchentlich fortgesetzt wird, bevor das Finale am 18. Juli erscheint.