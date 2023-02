The Boys enthüllt den Titel des Finales von Staffel 4

Der Schöpfer von The Boys auf Amazon Prime Eric Kripke hat den Namen der letzten Episode der 4. Staffel auf Twitter enthüllt. Laut dem Tweet wird das Finale von The Boys Season 4 den Titel "Assassination Run" tragen.

Nun, während sich dies auf eine Reihe von Charakteren beziehen könnte, wird wohl derjenige mit dem größten Ziel auf seinem Kopf Homelander sein. Kripke hat keine weiteren Informationen über die Episode preisgegeben, da dies die Serie enorm verderben würde, aber es gab auch einige Theorien, die darauf hinwiesen, dass einer von The Boys selbst tot sein könnte.

Mit der vierten Staffel der Show scheint es an der Zeit zu sein, dass etwas Großes passiert. Wir hatten in der Vergangenheit viele Köder und Switches, besonders mit Soldier Boy, der am Ende einfach dorthin zurückkehrte, wo er angefangen hatte, nachdem er nicht viel getan hatte, außer Maeve in den Ruhestand zu schicken.

Bist du gespannt auf The Boys Staffel 4? Wer könnte Ihrer Meinung nach das Ziel des Attentatslaufs sein?