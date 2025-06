The Boys: Die Dreharbeiten zu Staffel 5 scheinen abgeschlossen zu sein

HQ

Es sieht so aus, als ob die Produktion und die Dreharbeiten zur fünften und letzten Staffel von The Boys abgeschlossen sind. Es gibt noch keine offizielle Bestätigung von Prime Video oder dem typischen Vocal-Showrunner Eric Kripke, aber es kursieren Bilder von einer "Wrap Party", die auf den 21. Juni 2025 datiert ist, Bilder, auf denen sogar der Schauspieler Cameron Crovetti zu sehen ist, der dafür bekannt ist, dass er in der Serie den Sohn von Homelander Ryan spielt.

Ein solches Beispiel stammt von Crewmitglied Andrea Dana Eisen, die auf einem Bild mit Crovetti vor einem Monitor erscheint, der eindeutig mit dem Schriftzug "The Boys: Season 5 Wrap Party - June 21, 2025" versehen ist.

Auch hier warten wir auf eine offizielle Bestätigung, aber es scheint wahrscheinlich, dass dies korrekt ist, da es mit den Plänen für die letzte Staffel der Serie übereinstimmen würde, die irgendwann im Jahr 2026 erscheinen soll.