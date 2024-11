The Boys Die Dreharbeiten zu Staffel 5 beginnen schneller als Sie denken

HQ

Zu Beginn des Jahres schwankten wir zwischen The Boys mit einer endlosen Anzahl von Staffeln oder dem Ende der geplanten fünften Staffel. Schließlich erhielten wir die Bestätigung für Letzteres, und obwohl es ein bittersüßes Gefühl ist, zu wissen, dass die Geschichte zu einem Ende kommt, ist es eines, dem sich die Serie stellen muss.

Im Gespräch mit Collider verrietThe Boys -Showrunner Eric Kripke, dass die Dreharbeiten nicht verschoben werden, damit jeder der Serie nachtrauern kann. Stattdessen geht es gleich los, die Dreharbeiten beginnen am 25. November. "Wir beginnen am Montag in einer Woche mit den Dreharbeiten. Das sind weniger als zwei Wochen", sagte Kripke.

"Ich habe das Glück, dass ich meine Verleugnung eine ganze Weile aufrechterhalten kann, weil ich gerade so beschäftigt bin." Kripke sagte über das unvermeidliche Ende der Show. "Allein die Menge an Arbeit, es ist so beschäftigt, dass ich denke, dass es mich irgendwo in der Mitte der Saison treffen wird, und zwar sehr emotional. Ich habe es absichtlich geleugnet. Es ist noch nicht ganz angekommen. Das wird schwer."

The Boys wird fortgesetzt, nur nicht mit der Hauptshow. Gen V wird als Spin-off fortgesetzt und wird wahrscheinlich den Ereignissen des Endes von The Boys folgen, und wir haben auch eine Prequel-Serie mit Soldier Boy und Stormfront in den Hauptrollen.