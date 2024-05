The Boys Der Trailer zu Staffel 4 zeigt brutale Supermenschen und Hühner

HQ

Wir sind nur noch fünf Wochen von der Premiere der vierten Staffel von The Boys auf Prime Video entfernt, aber Amazon hat das Warten nur noch viel schwieriger gemacht.

Der erste richtige Trailer zur 4. Staffel von The Boys wurde, wie versprochen, im Rahmen von CCXP Mexico veröffentlicht und macht absolut klar, dass die ohnehin schon verrückte Serie alles auf eine andere Ebene heben wird. Neue Supermenschen, alte Favoriten, die wirklich zeigen, was sie können, ein Superhuhn, Homelander, der scheinbar komplett aus der Bahn geworfen wird, und eine Menge blutiger/sprudelnder Gewalt erwarten uns am 13. Juni.