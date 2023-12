The Boy and the Heron wird voraussichtlich die Spitze der US-Kinokassen mit einer Eröffnung von $ 10 Mio. + beanspruchen

HQ

Hayao Miyazakis neuester animierter Fantasy-Film The Boy and the Heron führt derzeit die US-Kinokassen an. An seinem Eröffnungstag am Freitag generierte er 5,4 Millionen US-Dollar in 2.205 Kinos (einschließlich 2,39 Millionen US-Dollar in der Vorpremiere) und es wird erwartet, dass er am Wochenende über 10 Millionen Pfund einspielen wird.

Auf dem zweiten Platz liegt The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes, der am Freitag 2,5 Millionen Dollar einspielte. Auf dem dritten Platz folgt Tohos Godzilla Minus One, der an seinem zweiten Freitag an den US-Kinokassen 1,8 Millionen Dollar einspielte.

Der Spitzenreiter der letzten Woche, Renaissance: A Film by Beyoncé, verzeichnete einen erstaunlichen Rückgang von 86 % und fiel bis auf den fünften Platz ab. Der Konzertfilm spielte an seinem zweiten Wochenende 1,6 Millionen Dollar ein, was ein starker Rückgang im Vergleich zu den 11,5 Millionen Dollar ist, die letzte Woche eingespielt wurden.

Danke, Deadline.