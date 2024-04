The Boy and the Heron stellt einen neuen Rekord an den chinesischen Kinokassen auf

HQ

Hayao Miyazakis The Boy and the Heron hat in China für Furore gesorgt, nachdem er diesen Mittwoch in dem Land debütiert hat.

Der Film startete mit 13,7 Millionen US-Dollar (99,1 Millionen RMB) und übertraf Godzilla x Kong: The New Empire als größten internationalen Start des Landes im Jahr 2024. Zum Vergleich: Godzilla x Kong spielte am ersten Tag 5,2 Millionen US-Dollar ein.

Dann stellte er den Rekord für die größte Tagesleistung auf, die jemals für einen nicht-chinesischen Animationsfilm erzielt wurde, und spielte am Donnerstag 23,7 Millionen Dollar (171,5 Millionen RMB) ein. Der bisherige Rekordhalter war Frozen 2 im Jahr 2019, das am 23. November 2019 167,6 Millionen RMB einbrachte.

