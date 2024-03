The Boy and the Heron kommt zu Netflix

HQ

Netflix scheint einen sehr großen Fisch im Animationsbereich an Land gezogen zu haben. Der neueste Film von Studio Ghibli, der Oscar-prämierte The Boy and the Heron, wird in den meisten Ländern der Welt sein Streaming-Debüt auf Netflix geben.

Es wurde noch kein Datum für dieses Debüt bekannt gegeben, aber The Verge weist darauf hin, dass dies nur für Europa, den Nahen Osten, Afrika, Lateinamerika und den asiatisch-pazifischen Raum (außer Japan) gelten wird, da die Veröffentlichung in den USA und Kanada stattdessen auf dem HBO-Streamingdienst Max erfolgen wird.

The Boy and the Heron feierte kürzlich die Synchronisation des diesjährigen Best Animated Feature, während der Film seinen Kinostart mit einem weltweiten Einspielergebnis von fast 168 Millionen US-Dollar beendete. Wenn Sie The Boy and the Heron noch nicht gesehen haben, finden Sie unsere Rezension hier und unten einen Trailer.