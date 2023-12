The Boy and the Heron führt offiziell die US-Kinokassen mit einem Start von 12,8 Millionen Dollar an

HQ

Es ist offiziell: Hayao Miyazakis The Boy and the Heron hat jetzt die US-Kinokassen angeführt und am Eröffnungswochenende 12,8 Millionen Dollar eingespielt. Der Film hat inzwischen weltweit 114,2 Millionen US-Dollar überschritten, wobei er es geschafft hat, 101,4 Millionen US-Dollar aus anderen Ländern einzuspielen.

Den zweiten Platz an den Kinokassen belegte Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes, der sich in der vierten Woche immer noch gut entwickelt. Die inländischen Ticketverkäufe des Hunger Games-Prequels beliefen sich in dieser Woche auf insgesamt 9,4 Millionen US-Dollar.

Die Top Fünf bestanden auch aus Godzilla Minus One mit 8,3 Millionen US-Dollar, Trolls Band Together mit 6,2 Millionen US-Dollar und Wish mit 5,3 Millionen US-Dollar.

Danke, IGN.