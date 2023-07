HQ

Wir alle wissen, wie es ist, sich in einem guten Buch zu verlieren, aber der Entwickler Do My Best bringt dieses Konzept mit seinem Abenteuerspiel The Bookwalker: Thief of Tales auf die nächste Stufe. Im Wesentlichen spielst du in diesem Titel einen Schriftsteller, der zum Dieb wurde und die übernatürliche und eigentümliche Fähigkeit hat, in Bücher einzutauchen und ein Teil der Welt zu werden, die sie entwerfen. Warum? Lange Rede, kurzer Sinn, der Protagonist Etienne Quist steckt in Schwierigkeiten mit einigen bösen Menschen, und um eine Schuld abzuarbeiten, hat er die Aufgabe, sechs Missionen zu erfüllen, von denen jede erfordert, dass Quist einen fiktiven Gegenstand aus einem Buch erwirbt, um seine Haut vor einem elenden Schicksal bewahren zu können. Dies führt Quist in Fantasy-Welten, Science-Fiction-Reiche, den Wilden Westen und mehr, und jedes Mal musst du eine Reihe von Rätseln und Problemen lösen, um den gewünschten Gegenstand zu finden.

Ein großer Teil von The Bookwalker dreht sich darum, die umgebende Welt und die Levels zu erkunden, mit NPCs zu kommunizieren, Gegenstände aufzuheben und mit der Welt zu interagieren, um Geheimnisse und Leckereien zu entdecken. Dieser Teil des Spiels schafft wirklich die Kulisse für interessante Erzählstränge und fesselnde Charaktere und webt einige übergreifendere moralische Themen ein, die Sie dazu bringen, die Natur Ihrer Rolle als reale Person zu hinterfragen und den Verlauf bereits geschriebener und veröffentlichter Geschichten dauerhaft zu verändern und zu verändern, indem Teile davon in die reale Welt gezogen werden. Da es sich bei The Bookwalker nicht um einen Titel handelt, der mit Nebenquests und zusätzlichen Erzählwegen ausgestattet ist, fühlt sich jede Geschichte sehr vollständig und detailliert an, und man verliert sich in den kurzen Welten, die in jedem der einzigartigen Bücher enthalten sind, die vor Quists Haustür landen.

Aber die Geschichten und die Erzählung sind nicht der einzige fesselnde Teil von The Bookwalker. Die Rätsel, die vor dir liegen, und wie sie angegangen werden können, gehören zu den unterhaltsamsten Teilen des Spiels. Manchmal erfordert ein Rätsel zum Beispiel, die lokale Umgebung nach einer Batterie zu durchsuchen, die zum Öffnen einer Tür erforderlich ist, aber andere erfordern, dass Quist buchstäblich das Buch verlässt und einen Gegenstand aus der realen Welt (z. B. eine Schaufel) findet, der ihm hilft, voranzukommen. Die Tatsache, dass The Bookwalker auf zwei Realitätsebenen spielt, ermöglicht es ihm, wirklich kreativ zu werden, auch wenn die Lösung der meisten Rätsel ziemlich einfach und ohne Komplexität ist.

Obwohl es die meiste Zeit an Herausforderungen mangelt, müssen wichtige Entscheidungen getroffen werden, die sich auf weitere Teile des Spielerlebnisses auswirken werden. Sie könnten als weiteres Beispiel versuchen, eine Tür mit einem Dietrich zu öffnen, um die Aufgabe zu überspringen, den Schlüssel tatsächlich zu finden, oder ein robusteres Werkzeug wie ein Brecheisen herstellen, um die Tür aufzuhebeln. Wenn dieser Dietrich jedoch kaputt geht, haben Sie keine einfache Möglichkeit, ihn zu ersetzen, und das könnte Etienne in Zukunft einige Türen schließen, da er möglicherweise nicht in der Lage ist, einen Dietrich zu verwenden, um eine Truhe zu öffnen, die nicht mit einem Brecheisen aufgehebelt werden kann. Diese kleinen Entscheidungen stapeln sich und tragen viel zu The Bookwalker als Erfahrung bei.

Ich würde sagen, dass die Kämpfe zwar nicht besonders toll sind, aber gleichzeitig auch keinen sehr großen Teil des Spiels ausmachen. Gelegentlich wird Etienne in eine Kampfsequenz hineingezogen, die eine sehr rudimentäre rundenbasierte Strategie als Grundlage verwendet. Du verwendest Angriffe und Moves, die bestimmte Mengen an Schaden verursachen oder Statuseffekte verursachen, und musst eine Ansammlung von Feinden besiegen, während du Etiennes Gesundheitsbalken und seinen Tintenbalken verwaltest - der einem Mana- oder Energiebalken sehr ähnlich ist, der in anderen taktischen Strategiespielen verwendet wird. Um angreifen zu können, muss Etienne im Wesentlichen Tinte verbrauchen, aber er hat nur eine begrenzte Menge Tinte und muss daher auch Siphonangriffe einsetzen, um etwas Tinte zurückzugewinnen, bevor er einen nächsten großen Angriff startet. Das hört sich alles so an, als gäbe es ein gewisses Maß an Komplexität, aber in Wirklichkeit kannst du einfach alle Feinde betäuben, einen absaugen, sie erneut betäuben, absaugen und wiederholen, wobei du nur in seltenen Fällen einen Heilgegenstand verwenden musst, um Etienne abzurunden. Wie gesagt, zum Glück ist dies kein sehr wichtiger Teil des Gameplays.

Während die Kämpfe nicht großartig sind, ist das Hauptproblem bei The Bookwalker die Anzahl der Leistungsprobleme, die die Immersion unterbrechen und den Spieler frustrieren. Zwischen dem Kampf gegen den Cursor, um genau dorthin zu gelangen, wo Etienne hingehen soll, über interagierbare Gegenstände und Objekte, die nicht funktionieren, bis hin zu Fehlern, die Sie zwingen, das Spiel neu zu starten, gibt es unzählige kleinere Probleme, die sich ständig stapeln, und meiner Erfahrung nach werden diese exponentiell schlimmer, wenn Sie versuchen, auf dem PC mit einem Controller zu spielen. Maus und Tastatur haben ihre Dämonen, aber die Controller-Eingabe ist das innere Heiligtum der irritierenden Leistungshölle.

Aber auch wenn es in keiner Weise makellos ist, ist das Konzept einzigartig genug und das Gameplay größtenteils fesselnd genug, dass ich The Bookwalker: Thief of Tales für einen wirklich interessanten Indie-Titel hielt. Mit mehr Feinschliff könnte dies etwas ganz Besonderes sein, und ich hoffe, dass Do My Best darüber nachdenkt, die Serie möglicherweise fortzusetzen, weil es sich so anfühlt, als hätten sie hier etwas Besonderes. Wie auch immer, da The Bookwalker jetzt auf Game Pass verfügbar ist, würde ich auf jeden Fall empfehlen, ein paar Stunden mit diesem Spiel zu verbringen, besonders in diesem stabileren Juli, in dem wir uns gerade befinden.