"The Book of Eli"-Regisseur: "Echte Filmemacher kämen nie auf die Idee, mit Marvel zusammenzuarbeiten"

Albert Hughes, der Mann hinter Menace II Society, From Hell, The Book of Eli und zuletzt Continental, nahm während eines Interviews mit dem Happy Sad Confused-Podcast kein Blatt vor den Mund. Er schlug auf Marvel Studios ein und verkündete, dass "kein echter Filmemacher jemals mit ihnen arbeiten möchte". Während der Diskussion sagte er:

"Ich habe ein paar Mal mit dem offensichtlichen Studio über Superheldenfilme gesprochen, aber ich habe mich immer unwohl gefühlt, weil ich wusste, dass es ein System ist. Und sie sind sehr nett, und ich habe einen langen Prozess durchlaufen. Tatsächlich habe ich alle ihre Filme aufgeschlüsselt und in eine Tabelle eingetragen und die Kinokassen aufgeschlüsselt, indem ich mir die Titelmusik angesehen habe, wo die VFX rangieren, ich musste tief in sie eintauchen."

Er fuhr fort zu beschreiben, wie er sich entschied, nicht Teil der kontrollierten Arbeitsweise von Marvel zu sein.

"Und ich war auf halbem Weg, nicht sehr nah dran, auf halbem Weg durch den Prozess, und ich sagte: 'Nein, ich würde implodieren durch die Art von kontrollierter Natur dieser Welt und nicht in der Lage zu sein, das zu tun, was ich tue.' Und ich verstehe nicht, warum ein echter Filmemacher in diesem System sein möchte. Ich verstehe, warum Aufsteiger das tun würden, und das machen sie gut. Menschen zur richtigen Zeit finden. Aber ich glaube, ich würde implodieren."

Hughes ging dann noch mehr ins Detail und sagte:

"Wenn du also für dich eingestellt wirst, und was du tust und was du mitbringst, war ich in letzter Zeit in einer Situation, in der ich geschubst und geschubst werde, und es ist wie: 'Oh, du willst nicht wirklich, was ich tue.' Das war ein Kästchen für sie, und das wird nicht funktionieren. Und es hat nicht geklappt; Ich musste diesen Job aufgeben. Ich roch es ziemlich früh und sagte: 'Nein, dafür bin ich nicht hier.' "

Und es ist klar geworden, dass Marvel eine bestimmte Art hat, mit Regeln zu arbeiten, aber gleichzeitig scheint es, dass den Regisseuren (die meisten von ihnen jedenfalls) viel Spielraum gelassen wird, um den Filmen ihren eigenen Stempel aufzudrücken, was sich bei Taika Waititis Produktionen sicherlich gezeigt hat.

Was denkst du, sollte Marvel seine strengen Regeln lockern, um mehr kreative Freiheit zu ermöglichen?