The Book of Boba Fett Schauspieler versucht, Lucasfilm für eine Fortsetzung zu überreden

The Book of Boba Fett nicht ganz so gelaufen, wie es sollte, und seit der Ausstrahlung der letzten Folge der ersten Staffel herrscht Stille in der Serie. Jemand, der die Hoffnung jedoch nicht aufgegeben hat, ist der Star der Serie, Temuera Morrison, der während eines Interviews verriet, dass er immer noch versucht, Lucas Film davon zu überzeugen, eine zweite Staffel zu machen, obwohl die Wahrscheinlichkeit dafür minimal zu sein scheint.

Als er von einem Fan auf einer Filmmesse gefragt wurde, wie es war, mit Ming-Na Wen zu arbeiten, die Fennec Shand spielt, antwortete er:

"Sowohl sie als auch ich wollten ziemlich hart arbeiten, in der Hoffnung, dass sie weitermachen und eine 2 und eine 3 und eine 4 und eine 5 und eine 6 und eine 7 machen würden. Ich habe auch versucht, sie in diese Richtung zu schubsen. Es braucht mehr Anstöße, aber wie auch immer... "

Er erzählte uns auch, wie dankbar er ist, als klassischer Star Wars-Charakter gecastet worden zu sein, aber dass er heute einige Dinge ein wenig anders gemacht hätte.

"Jetzt, wo ich darauf zurückblicke, weiß ich es nicht, es ist nur eines dieser Dinge. Die Dinge sind großartig, wenn man zurückblickt, aber es gibt einige Dinge, die ich vielleicht ein bisschen anders gemacht habe. Aber nochmals, allein für mich war es einfach phänomenal, mit Jon zu arbeiten und Teil der Mandalorianer-Familie zu sein. Ich spreche viel zu viel. Tatsächlich habe ich am Anfang versucht, meine Zeilen an Ming-Na Wen weiterzugeben. Ich sagte: 'Entschuldigen Sie, Direktor, ich habe wirklich das Gefühl, dass Ming-Na diese Zeilen sagen sollte, weil ich mysteriös bleiben möchte. Ich will ruhig bleiben.' Wir mussten die Lücken füllen und ein paar Informationen über Boba preisgeben, aber ja, ich glaube, ich habe ein bisschen zu viel gesprochen."

Wenn er Lucas Film überzeugen kann, hätte er sich gewünscht, dass es in der Staffel um Bobas Suche nach Mace Windu geht. Er erklärt es so:

"Als junger Teenager, vaterlos und seinen eigenen Weg gehend, hat er ein paar Chips auf seinen Schultern. Ich denke, wir sollten Jon Favreau besser wissen lassen, dass wir eine weitere Serie haben sollten, in der ich anfange, nach Mace zu suchen."

Wir werden sehen, ob er es schafft, diejenigen zu zermürben, die die Zukunft der Serie in ihren Händen halten.