The Book of Boba Fett 's Hauptdarsteller weiß nicht, ob es eine zweite Staffel geben wird

Star Temuera Morrison war, wie Sie wissen, das Gesicht hinter der Maske des titelgebenden Antihelden in The Book of Boba Fett. Eine Serie, die trotz gemischter Kritiken beim Publikum für Disney und seinen Streaming-Dienst gut ankam - und deren zweite Staffel seit letztem Jahr in Produktion ist. Zumindest, wenn man den Gerüchten Glauben schenken darf.

Aber seitdem ist ein Jahr vergangen und von Disneys Seite war es betäubend still. In einem neuen Interview mit Newshub gibt Temuera nun zu, dass er selbst kein Wort von Disney über die Fortsetzung von The Book of Boba Fett gehört hat.

"Noch kein Wort. Ich weiß nicht einmal, ob es eine 2. Staffel geben wird. Ich weiß nicht, was los ist. Wir kommen aus dieser Ausfallzeit heraus, also denke ich, dass sich alle wieder eingewöhnen und alles hängt von den Budgets ab und davon, was sie tun wollen und wie viel alles kostet. Ich weiß es wirklich nicht. Den Fans nach zu urteilen, die ich getroffen habe, wollen sie alle eine 2. Staffel von Boba Fett, aber ich weiß nicht, was passieren wird."

Was hältst du von Book of Boba Fett und hoffst du auf eine zweite Staffel?