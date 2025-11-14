The Blood of Dawnwalker zeigt die Herangehensweise von Menschen und Vampiren an Quests in einer neuen Gameplay-Übersicht

HQ

Bereits im Juni hat Entwickler Rebel Wolves einen ersten detaillierten Blick auf das Gameplay von The Blood of Dawnwalker geworfen, und ein paar Monate später haben wir eine Rückkehr zu der gleichen Quest gegeben, die im ersten Gameplay-Trailer behandelt wurde, mit einem stärkeren Fokus auf die Story, das narrative Design und einen Blick auf einige der verbesserten Elemente des Spiels. Während Rebel Wolves immer noch daran arbeitet, seine Vision des Spiels zum Leben zu erwecken, hat es bereits auch das Feedback der Community berücksichtigt.

Bei der Auswahl von Fähigkeiten bleibt die Zeit nicht mehr stehen, sondern verlangsamt sich, und es gibt auch eine bessere Kameraoption, wenn du einen breiteren Überblick über den Kampf um dich herum haben möchtest. Wir sind sicher, dass weitere von der Community gewünschte Funktionen rechtzeitig hinzugefügt werden, aber es ist erwähnenswert, dass sich The Blood of Dawnwalker noch in einer Pre-Beta-Phase befindet, sodass wir uns vorstellen können, dass vor der Veröffentlichung insgesamt eine Menge Arbeit zu erledigen ist.

Im Video unten werden wir zurück zu der Suche nach dem Schwert geführt, die wir im Juni-Video begonnen haben, und jetzt sehen wir, wie wir sie aus der Perspektive von Menschen und Vampiren angehen können. Menschliche Herangehensweisen sind oft freundlicher, wie es scheint, aber am Ende wirst du den NPCs einen Gefallen tun, wenn du dein Ziel erreichen willst. Als Vampir kannst du Kräfte einsetzen und dich dort einschleichen, wo du sein willst, aber du wirst wahrscheinlich auf größeren Widerstand stoßen.

The Blood of Dawnwalker soll 2026 für Xbox Series X/S, PS5 und PC erscheinen.