The Blood of Dawnwalker wird nach der Veröffentlichung kostenlos, aber "kleiner" DLC bekommen

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The Blood of Dawnwalker ist als DLC bestätigt, aber wenn du auf große Erweiterungen der ehemaligen Witcher-3-Entwickler gehofft hast, die am Vampirspiel arbeiten, solltest du vielleicht noch einmal darüber nachdenken. Stattdessen haben wir bestätigt, dass wir kostenlose, aber kleinere DLC-Angebote erhalten, ohne dass derzeit viel mehr Details gegeben werden.

Im Gespräch mit dem polnischen Medium PAP Biznes (über MP1st) sagte Rebel Wolves-CEO Konrad Tomaszkiewicz, dass Rebel Wolves, der Entwickler von The Blood of Dawnwalker, bereits einen "Zeitplan kleinerer, kostenloser DLCs" entwickelt.

"Ob es sofortige Add-ons geben wird oder gar nicht, haben wir kürzlich Gespräche zu diesem Thema begonnen, um eine Roadmap und einen Zeitplan für kleinere, kostenlose Add-ons zu planen, aber wir haben noch keine Entscheidung getroffen", sagte er. Tomaszkiewicz fügte hinzu, dass das Ziel derzeit darin besteht, das "Cash-Balance" hoch zu halten, damit bereits enthüllte und geplante Fortsetzungen in verschiedenen Epochen und nach verschiedenen Kulturen produziert werden können.

Bereits 1,5 Millionen Spieler haben sich auf die Wunschliste gesetzt The Blood of Dawnwalker, also wenn Rebel Wolves es schafft, es zu schaffen, könnten wir großes Interesse an diesem Vampir-RPG sehen. Wir werden es erst wissen, wenn es im September seine Premiere feiert.