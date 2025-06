The Blood of Dawnwalker wird 2026 für PC und Konsolen erscheinen

Während der Xbox Games Showcase tauchte Entwickler Rebel Wolves auf, um einen zusätzlichen Blick auf sein kommendes Action-RPG The Blood of Dawnwalker zu werfen.

Dies ist eine mittelalterliche RPG-Geschichte, die in einer grausamen und unversöhnlichen Welt spielt, in der Vampire rücksichtslos über die Menschen herrschen. Eines Tages versuchen diese Blutsauger, einen Bauern zu einem ihrer Mitglieder zu machen, aber es scheitert und er bleibt zwischen den Lebenden und den Toten gefangen, ein Dawnwalker, wie es beschrieben wird. Von hier aus scheint die allgemeine Handlung eine Rachegeschichte zu sein, in der dieses Wesen Vampire jagt und versucht, die Lebenden aus ihren Fängen zu befreien.

Wir kennen zwar immer noch nicht das feste Veröffentlichungsdatum für The Blood of Dawnwalker, aber wir wissen, dass es auf PC, Xbox Series X/S und sogar PS5 erscheinen wird und dass es zwar Xbox Play Anywhere unterstützen wird, aber nicht am ersten Tag Game Pass starten wird.