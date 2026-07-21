The Blood of Dawnwalker werden Fortsetzungen in neue Zeiträume springen, ein bisschen wie Assassin's Creed

HQ

Obwohl das erste Spiel noch nicht erschienen ist, denkt The Blood of Dawnwalker s Regisseur Konrad Tomaszkiewicz über Fortsetzungen nach. Wir werden nicht im 14. Jahrhundert bleiben, wie ein Teaser des Summer Game Fest andeutete. Wir werden auch nicht direkt in die moderne Ära übergehen, wie der CGI-Trailer gezeigt hat. Stattdessen wird unser Protagonist Coen in verschiedene Epochen reisen, verschiedene Kulturen erleben und herausfinden, wie Blut in jeder Ecke der Welt schmeckt.

Es klingt vielleicht sehr nach Assassin's Creed, da die Spiele in verschiedenen historischen Epochen spielen. Aber im Gespräch mit Eurogamer erklärte Tomaszkiewicz, dass er es vorzieht, es mit einem anderen Medium zu vergleichen. "Ich würde lieber Interview mit dem Vampir verwenden, weil es mehr Fantasie über diese spezielle Art gibt und mehr Geschichten erzählt werden. Assassin's Creed ist ein cooles Spiel, aber aus meiner Sicht sind das getrennte Geschichten und getrennte Helden, und wir wollen die Geschichte über diesen bestimmten Helden und sein Abenteuer und die Handlung durch all das erzählen."

Ein neuer Zeitraum wurde bereits für das nächste Spiel gewählt, enthüllte der Regisseur, und auch die Handlungsbögen für die nächsten Spiele wurden festgelegt. Natürlich hängt vieles davon von deiner Entscheidungsfindung in The Blood of Dawnwalker ab. Entwickler Rebel Wolves scheint sich eine ziemliche Herausforderung zu stellen, da es sich für einen Mass Effect-ähnlichen Speicherstand-Transfer vom Original auf die Fortsetzungen entscheidet, sodass du die Konsequenzen deiner Entscheidungen tragen musst.

The Blood of Dawnwalker erscheint am 3. September für Xbox Series X/S, PS5 und PC.