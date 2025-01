The Blood of Dawnwalker stellt uns einen Vampir vor, der ein ehemaliger römischer Senator war

HQ

Wenn du an Vampire denkst, denkt du wahrscheinlich an ein Land im Europa des 18. Jahrhunderts, mit großen Burgen, bellenden Wölfen und den Werken. Wir wetten, dass Sie nicht daran denken, dass Vampire im alten Rom existiert haben, aber in The Blood of Dawnwalker haben sie es mit Sicherheit getan.

Wir haben diese Geschichte durch die neueste Charaktereinführung des Spiels herausgefunden, die sich auf Brencis konzentriert, den glatzköpfigen, gepanzerten Vampir, den wir im Trailer sehen und der Coens Schwester sein Blut spendet und sie wahrscheinlich auch in einen Vampir verwandelt.

Brencis wurde im Jahr 131 n. Chr. im Römischen Reich geboren und erhielt den Namen Caeso Burrienus Laurentius. Mit einem silbernen Löffel im Mund, der dank des Reichtums seiner Familie von Geburt an fest im Mund war, erklomm Brencis die römische politische Leiter und wurde Senator mit dem Traum, zum Konsul ernannt zu werden. Er hätte es auch getan, wenn er sich nicht in einen lästigen Vampir verwandelt hätte.

Trotz all der Jahre ist sein Ehrgeiz geblieben, und jetzt übernimmt er eine kleine Bergregion in Europa. Also, wissen Sie, kleiner, aber es wird ihm eine bessere Work-Life-Balance geben.