The Blood of Dawnwalker lässt dich deinen Spieldurchgang zum Scheitern bringen, indem du wichtige NPCs tötest

HQ

The Blood of Dawnwalker wird dich nicht dazu zwingen, Schläge zu machen, wenn es um NPC-Mord geht. Stattdessen kannst du töten, wen du willst, sogar Charaktere, die für die Welt und die Quests des Spiels als wichtig gelten.

Im Gespräch mit GamesRadar bestätigte Creative Director Mateusz Tomaszkiewicz, dass man seine Vampirfantasie ausleben kann, indem man tötet, wen man will. "Es ist eine Sandbox, was bedeutet, dass wir versuchen, die Optionen Ihrer Wahl im Spiel zu maximieren", sagte er. "Es sind nicht gerade unendliche Möglichkeiten, denn offensichtlich haben wir einen festen Charakter, den man mit Coen spielt, und er hat seine eigene Persönlichkeit und so weiter, aber innerhalb dieser Persönlichkeit versuchen wir, dir die Fähigkeit zu geben, deinen eigenen Coen zu formen."

"Wir erlauben es zum Beispiel, viele NPCs zu töten, und viele von ihnen können wirklich wichtige NPCs sein", fuhr er fort. "Manchmal kann dies zu alternativen Ergebnissen führen oder sogar bestimmte Questreihen abschneiden... Wenn du ein Dawnwalker bist, bedeutet das, dass du nachts diesen Bluthunger hast, was tatsächlich dazu führen kann, dass diese NPCs sterben, wenn du nicht aufpasst."

Selbst wenn du also der netteste Kerl sein willst, musst du deinen Hunger im Zaum halten, sonst könntest du am Ende ein paar tote NPCs haben. Nachdem einige RPGs in letzter Zeit dafür kritisiert wurden, dass sie den Spielern keine Freiheit auf diese Weise ließen, wird es interessant sein zu sehen, wie die Spieler auf diese Rückkehr zu Old-School-Mechaniken mit NPCs reagieren.