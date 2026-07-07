The Blood of Dawnwalker Hands-on-Vorschau: Clear The Witcher-Wurzeln und eine düstere Geschichte haben uns angenehm überrascht

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Ich sitze in einem privaten Bereich der Königlichen Rüstkammer im Königlichen Palast in Stockholm und bin bereit, ein paar Stunden mit dem Debütspiel des neu gegründeten Studios Rebel Wolves zu verbringen. Der Entwickler wurde übrigens von einer Gruppe von Branchenveteranen gegründet, die zuvor leitende Positionen während der Entwicklung der The Witcher-Spiele innehatten.

Die Atmosphäre in der schwach beleuchteten Halle ist von Erwartung erfüllt, und wir von der Gaming-Presse blicken neugierig umher, während Reihen von Demo-Stationen die jahrhundertealten Steinwände säumen. Wenn du mich fragst, ist es das perfekte Setting, um in eine mittelalterliche Fantasy-Welt dunkler Magie und Vampire einzutauchen.

Mein Abenteuer beginnt mit derselben Eröffnungssequenz, die bereits in den Trailern gezeigt wurde, in der Protagonist Coen verzweifelt versucht, seine von der Pest geplagte Schwester vor einer Gruppe skrupelloser Soldaten zu schützen. Gerade als alle Hoffnung verloren scheint, werden die Angreifer vom Vampirfürsten Brencis überfallen, der alle Angreifer schnell erledigt und das kranke Mädchen mit ein paar Tropfen seines eigenen Heilungsbluts heilt.

Der Anfang etabliert sofort eine dunkle und brutale Fantasiewelt, in der weder Menschen noch Vampire besonders angenehme Gesellschaft zu sein scheinen, und meine Neugier ist erneut geweckt, herauszufinden, was die ehemaligen The Witcher-Entwickler vorhaben.

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Kurz darauf werde ich mit einem drängenden Ziel in der offenen Welt losgelassen: später am Abend an einer von Vampiren geleiteten Versammlung in der örtlichen Kirche teilzunehmen. Derselbe Brencis, der Coen und seine Schwester zu Beginn des Spiels rettete, hat inzwischen die Kontrolle über die Region und ihre Bewohner übernommen. Im Gegenzug dafür, dass er und seine Anhänger an ihrem Blut schmausen dürfen, verspricht er Schutz vor Krankheiten und äußeren Bedrohungen. Auf dem Papier mag es wie eine für beide Seiten vorteilhafte Vereinbarung klingen, doch in der Praxis wird schnell klar, dass die Beziehung viel eher der zwischen einem Viehzüchter und seinem Vieh ähnelt.

Aber das kann warten. Der Tag ist noch jung, und Coen hat eine lange Liste von Dingen, die er vor Einbruch der Nacht erledigen muss. Wie viel ich erreiche, wird vom neuen Zeitmanagement-Ansatz des Spiels bestimmt, bei dem Zeit einfach gesagt als greifbare Ressource behandelt wird, die für verschiedene Aktivitäten verwendet wird. Von dem Moment an, in dem ich an diesem Morgen in Coens Rolle schlüpfe, bis zur Vampirversammlung am Abend, habe ich vier Zeiteinheiten zur Verfügung.

Das Erkunden der Welt kostet keine Zeit, also kann ich so lange umherwandern, wie ich möchte. Wenn ich mich jedoch entscheide, eine Quest oder eine andere Aktivität mit dem Zeitverbrauchssymbol anzunehmen, wird eine Zeiteinheit verbraucht und die Uhr läuft um einen Schritt voran. Das bedeutet, dass die Entscheidung, welche Aktivitäten priorisiert wird, eine beträchtliche Portion sorgfältige Planung erfordert. The Blood of Dawnwalker ist außerdem so gestaltet, dass viele seiner Nebenquests direkt in die übergeordnete Erzählung einfließen.

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Zum Beispiel, als ich mich entschied, einer älteren Frau nicht zu helfen, ein gestohlenes Stück Stoff zurückzuholen, das für die Vampire irgendwie wichtig war, fand ich sie später kopfüber in der Kirche hängend, blutleer – eine düstere Erinnerung an die übrigen Stadtbewohner darüber, was mit denen geschieht, die ihre Herren verraten.

Egal, in welche Richtung ich mich entscheide, ich stolpere unterwegs immer wieder auf neue Dinge, die ich tun kann. An einer Stelle werde ich in das Geheimnis eines Sohnes hineingezogen, der aus einem Heuwagen verschwunden ist, wenig später entdecke ich eine heruntergekommene Hütte, die von einem schreienden Geist heimgesucht wird, und schon bald bekomme ich mich in eine Höhle, wo ich von einem wilden Vampir-Zombie überfallen werde. Während meiner relativ kurzen Zeit mit Coen habe ich kaum an der Oberfläche von allem gekratzt, was das Spiel zu bieten hatte, aber schnell wurde klar, dass The Blood of Dawnwalker alles andere als an Aktivitäten mangelt.

Als ich die Entwickler fragte, wie viele Durchläufe nötig wären, um alles zu erleben, was das Spiel zu bieten hat, konnten sie keine endgültige Antwort geben, schätzten aber, dass es ungefähr drei dauern würde, je nachdem, wie man die Welt angeht. In ähnlicher Weise konnte ich nicht widerstehen zu fragen, ob ein ehrgeiziger Spieler einfach den Hauptantagonisten Brencis früh im Abenteuer aufspüren und töten könnte und die Geschichte abrupt beenden könnte.

Mir wurde gesagt, dass der Aufenthaltsort des Vampirfürsten fast von Anfang an bekannt sein wird, was einen solchen Versuch durchaus möglich macht, vorausgesetzt, du kannst deinen stark unterlevelten Coen irgendwie durch eine Reihe von Gefahren führen, von denen jede ihm wahrscheinlich sein Leben, seine Ehre und seine Würde rauben könnte, ohne ins Schwitzen anzustrengen. Ich vermute, Speedrunner werden damit richtig Spaß haben.

Apropos Überleben gefährlicher Begegnungen: Das Kampfsystem in The Blood of Dawnwalker basiert auf Mechaniken, die an Spiele wie Nioh und For Honor erinnern. Sowohl Angriffe als auch Blocken können in vier Richtungen ausgeführt werden: links, rechts, hoch und tief, und wann immer ein Gegner angreift, zeigt ein Indikator die Richtung des eingehenden Schlags an, der dir zeigt, in welche Richtung du blocken solltest, um keinen Schaden zu nehmen. Wenn du keine Lust hast, dich mit dem Richtungssystem zu beschäftigen, kannst du stattdessen Kämpfe mit allgemeineren Angriffen und Blocken durchkämpfen, wobei dieser Ansatz etwas mehr von Coens Ausdauer verbraucht.

Persönlich hatte ich das Gefühl, dass dem Kampf auf den niedrigeren Schwierigkeitsgraden eine schärfere Schärfe fehlte, was mich dazu veranlasste, früh in einen anspruchsvolleren Modus zu wechseln, bei dem die Stützräder zugunsten realistischerer und immersiverer Kämpfe weggenommen wurden. Hier braucht es weniger Treffer, bis sowohl ich als auch meine Gegner zu Boden gehen, was viel mehr Wert auf defensives Spiel legt. Das wiederum wird anspruchsvoller, da das Spiel mich nicht mehr warnt, aus welcher Richtung die Angriffe kommen. Es war hart, und ich starb oft genug, dass ein freundliches Mitglied des Entwicklerteams zweimal auf mich zukam und vorschlug, den Schwierigkeitsgrad zu senken. Gleichzeitig führte das zu einem viel saubereren Spielerlebnis, das weniger auf großen, blinkenden Warnanzeigen setzte und mehr auf meine eigene Fähigkeit, die Bewegungen meiner Gegner zu lesen.

Mir ist klar, dass nicht jeder so leichtsinnig ist wie ich, aber es ist erwähnenswert, dass das Spiel, wenn der Kampf ausbricht, sowohl für Gelegenheitsspieler als auch für diejenigen, die eine größere Herausforderung suchen, viele Optionen bietet.

Aber was ist an jenem Abend in der Kirche passiert, fragen Sie sich vielleicht? Nun, ohne zu viel zu verraten, ging natürlich alles spektakulär schief, und Coens Familie wurde von Brencis gefangen genommen. Hier beginnt die Geschichte von The Blood of Dawnwalker wirklich, als ich erfahre, dass ich 30 Tage habe, um meine Liebsten zu retten, bevor sie für immer verloren gelten. Mit anderen Worten: 30 sorgfältig investierte Einheiten stehen zwischen Coen und der Rettung seiner Familie.

Die Entwickler betonten außerdem, dass das Spiel nicht unbedingt nach diesen 30 Tagen endet, sondern Coens Hauptziel zu Beginn ist, seine Familie zu retten. Wenn die Spieler jedoch nicht besonders daran interessiert sind, diese Rettungsmission zu verfolgen, können sie offenbar die Hauptquest ganz ignorieren, die Familie ihrem Schicksal überlassen und Coens Reise als verwaister Einzelgänger fortsetzen. Die Freiheit, dein eigenes Abenteuer zu gestalten, scheint bemerkenswert umfangreich zu sein.

Außerdem ist Coen kein gewöhnlicher Mann. Früh im Abenteuer wird klar, dass er ein sogenannter Dawnwalker ist, ein neu verwandelter Vampir, dessen Verwandlung von der Norm abgewichen ist und es ihm erlaubt, am helllichten Tag frei zu gehen, was jeden anderen Blutsauger zu Asche machen würde. Diese einzigartige Erkrankung bringt eine Vielzahl von Fähigkeiten mit sich, die je nach Tageszeit variieren.

Nachts zeigt sich eine weitaus dämonischere Seite von Coen, die ihm Zugang zu verschiedenen Formen dunkler Magie verschafft. Das Schwert, das er tagsüber führt, wird beiseitegelegt, und im Schutz der Dunkelheit nimmt er einen viel wilderen Kampfstil an, indem er Feinde mit verlängerten Fangzähnen und messerscharfen Krallen zerreißt. Das Trinken des Blutes von Feinden und Tieren stellt verlorene Gesundheit wieder her, während beim Aufleveln zusätzliche Fähigkeiten freigeschaltet werden, wobei zwei separate Fertigkeitenbäume Coens nächtliche Vampirkräfte tagsüber von seinen menschlichen Fähigkeiten unterscheiden, und im klassischen RPG-Stil verdiene ich neue Fertigkeitspunkte, indem ich Gegner besiege und Quests abschließe.

Apropos Rollenspiele: Der Kampf ist bei weitem nicht der einzige Schwerpunkt in The Blood of Dawnwalker. Das Spiel legt außerdem großen Wert auf menschliche (und unmenschliche) Beziehungen, von denen viele durch Dialogoptionen entstehen. Um die Gespräche leichter zu führen, haben die Entwickler Optionen hervorgehoben, die den Hauptdialog in Gelb voranbringen, während alle anderen Antworten in Weiß erscheinen. Persönlich bin ich etwas skeptisch, den Spielern eine so klare Indikation zu geben, welche Option die Geschichte vorantreibt, da die verbleibenden Dialogpfade unweigerlich weniger bedeutsam wirken.

Das ist letztlich eine Frage des persönlichen Geschmacks, aber es ist erwähnenswert. Ich habe das Thema bei den Entwicklern angesprochen, die erklärten, dass ihr Ziel darin besteht, so viele Spieler wie möglich zufriedenzustellen. Da nicht jeder jedes Gespräch tiefgründig erkunden möchte – und manche einfach nur durch den Dialog kommen und zum nächsten Kampf übergehen wollen –, hielten sie dies für einen vernünftigen Kompromiss. Fair genug, denke ich. Trotzdem habe ich das Gefühl, dass etwas Grundlegendes für das Rollenspielerlebnis verloren gehen könnte, wenn ich genau weiß, welche Dialogzeile die Geschichte voranbringen wird. Ob das tatsächlich der Fall ist, muss ich im fertigen Spiel abwarten.

Die vier Stunden, die ich mit The Blood of Dawnwalker verbracht habe, vergingen wie im Flug, während ich in der Waffenkammer saß, und insgesamt war ich angenehm überrascht von dem, was ich sah. Die Geschichte wirkt düster und fesselnd, wobei Coen seine Reise unter unglaublich hohen Einsätzen begibt. Die Wurzeln der Entwickler in der The Witcher-Reihe sind durchgehend spürbar, von der reichen Atmosphäre und den beeindruckenden visuellen Details bis hin zum Gameplay selbst. Es gab Momente, in denen die Steuerung etwas ungenau wirkte, und ich fand das Menüsystem etwas weniger intuitiv, als ich es gewohnt bin. Allerdings gibt es mit noch ein paar Monaten bis zum Spielstart noch viel Zeit, um die letzten Details zu verfeinern, daher mache ich mir keine großen Sorgen.

Es ist etwas wirklich Besonderes, die Begeisterung von jemandem zu sehen, der jahrelange harte Arbeit in ein Herzensprojekt gesteckt hat und endlich die Chance bekommt, es der Welt zu zeigen. Es war offensichtlich, dass das Team von Rebel Wolves unglaublich stolz auf das war, was ihr Studio erreicht hat, und tief leidenschaftlich daran bestand, The Blood of Dawnwalker das beste Spiel zu machen, das es sein kann. Sie sprachen bereits darüber, wie Coens Geschichte in möglichen Fortsetzungen fortgesetzt werden könnte, was sicherlich auf ihre langfristigen Ambitionen für das Franchise hindeutet.

Persönlich hat mich meine praktische Session nach mehr verlangen lassen, und ich habe bereits begonnen, die Tage bis zum 3. September herunterzuzählen, wenn The Blood of Dawnwalker auf PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC erscheint. Als ich fragte, ob in Zukunft eine Switch-2-Version in Betracht gezogen werden könnte, lautete die Antwort schlicht: "Kein Kommentar". Was bemerkenswerterweise kein "Nein" ist.