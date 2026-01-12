The Blood of Dawnwalker bestätigt, dass es Liebesoptionen gibt

HQ

The Blood of Dawnwalker ist das erste Spiel von Rebel Wolves, aber selbst wenn das Studio dieses Jahr sein Debütspiel herausbringt, haben die Mitarbeiter dort jahrelange, wenn nicht jahrzehntelange Erfahrung mit RPGs wie The Witcher-Spielen und mehr. Angesichts des Vergleichs zwischen The Blood of Dawnwalker und The Witcher können wir uns vorstellen, dass wir im ersten Spiel einige vertraute Merkmale bekommen werden. Eine davon sind Romanzen.

Dies wurde durch ein Gespräch zwischen dem Streamer Luality und Mateusz Tomaskiewicz, dem Creative Director hinter The Blood of Dawnwalker (danke, PC Gamer), bestätigt. "Es gibt Romanzen-Optionen, ja. Wir haben noch nicht tief darüber gesprochen, mit wem, und das überlasse ich mir für die Zukunft. Allerdings kannst du damit rechnen, Beziehungen zu den Charakteren aufzubauen", sagte der Entwickler.

Wenn wir Beziehungen als Ganzes in The Blood of Dawnwalker betrachten, scheinen sie eine große Rolle im Spiel zu spielen. Wichtige NPCs wie der Bösewicht Brencis werden viel aktivere Ansätze verfolgen. Man kann im Spiel nicht einfach tun, was man will, ohne dass die Schurken es bemerken, was bedeutet, dass man strategischer an Ziele und Quests herangeht. Zumindest ist das die Idee. Wir haben bisher einiges von The Blood of Dawnwalker gesehen, aber es fühlt sich immer noch so an, als gäbe es noch viele mehr, auf die wir noch keinen Tageslicht geworfen haben.

The Blood of Dawnwalker erscheint 2026 für PC, PS5 und Xbox Series X/S.