The Blind Prophet aufgrund chinesischer Lokalisation unbestimmt verschoben

Morgen sollte eigentlich das interessant gezeichnete Point&Click-Adventure The Blind Prophet erscheinen, allerdings wurde das Vorhaben kurzfristig verschoben. Entwickler Ars Goetia ist darum bemüht, das Spiel zum Launch mit chinesischen Untertiteln zu veröffentlichen, die sind jedoch erst in der letzten Phase der Entwicklung in das Game gelangt. Um das wichtige Publikum in Zentralasien nicht zu verprellen, wird der Launch der zuerst startenden PC-Version auf unbestimmte Zeit hinausgezögert. Kickstarter-Unterstützer dürfen die erste Stunde bereits anspielen, auch sie müssen sich jedoch auf die fertige Version gedulden (wofür sich das Studio entschuldigt). Einen neuen Termin gibt es leider noch nicht, die Konsolen- und iOS-Versionen sollten aber eh erst zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht werden.