The Black Phone Regisseur will eine Fortsetzung machen, aber nicht ohne Ethan Hawke

Viele von uns waren verblüfft von Regisseur Scott Derricksons The Black Phone. Ein exzellenter kleiner Thriller, der nicht zuletzt dank der Leistung von Ethan Hawke als Bad Boy des Films, The Grabber, die Kinobesucher mit Einnahmen von 161 Millionen Dollar verzauberte. Gar nicht schlecht, wenn man bedenkt, dass der Film mit rund 17 Millionen Dollar ein relativ bescheidenes Budget hat.

Vielleicht ist es daher nicht verwunderlich, dass Blumhouse an einer Fortsetzung interessiert ist, wofür sogar der Regisseur selbst offen ist. Aber die Anforderungen sind klar, es wird nicht ohne Ethan Hawke gehen, wie Derrickson in einem Interview mit CB deutlich machte, in dem er sagte:

"Ich kann euch so viel sagen, ich würde keine Fortsetzung von 'Black Phone' ohne Ethan machen. Ich glaube nicht, dass es irgendeinen Sinn machen würde, das zu tun."

"Es gab einige sehr, sehr gute Gespräche über eine Fortsetzung. Und die Sache ist die, sobald ich die Maske sah, die von Tom Savini und Jason Baker entworfen wurde, als ich die Maske sah, dachte ich: 'Wenn dieser Film ein Hit wird, wird es eine Fortsetzung geben', weil die Maske so ikonisch ist." "Es ist wie Freddy Kruegers Handschuh, es ist wie Michael Myers' Maske, Es ist diese Sache, bei der es die Bilder sind, ikonische Bilder, die den Schlaf der Menschen heimsuchen. Und, schau mal, im Horror, Typen wie Jason Voorhees und Freddy Krueger und Frankenstein und Dracula, keiner dieser Typen bleibt begraben.""Es gab Gespräche darüber, wie man eine Fortsetzung machen könnte, die nicht wäre. Wie kann man eine Fortsetzung machen, die den vorherigen Film nicht abwertet, der immer noch beängstigend ist, der immer noch intensiv ist, der sich organisch anfühlt."

Was hältst du von The Black Phone, und würdest du gerne eine Fortsetzung sehen?