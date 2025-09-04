The Black Phone 2 sieht in diesem neuen Trailer düsterer, blutiger und furchteinflößender aus als je zuvor

HQ

Der brandneue Trailer zu The Black Phone 2 wurde endlich veröffentlicht – und es überrascht nicht, dass der maskierte Killer von den Toten zurückgekehrt ist. Dieses Mal sieht es noch düsterer und gruseliger aus, mit starken Nightmare on Elm Street-Vibes. Was, ehrlich gesagt, gar nicht so schlimm ist. Scott Derrickson führt erneut Regie und schrieb gemeinsam mit C. Robert Cargill das Drehbuch, das auf den von Joe Hill geschaffenen Charakteren basiert. Mason Thames und Madeleine McGraw kehren in ihre Rollen als Geschwisterduo zurück, während Ethan Hawke als furchterregender Mann hinter der Maske zurückkehrt.

Die Premiere des Films ist am 17. Oktober – das perfekte Timing für die Herbstkälte und Halloween – und enthüllt, dass die heute 15-jährige Gwen von Albträumen und verstörenden Visionen geplagt wird, nachdem sie Anrufe von dem schwarzen Telefon erhalten hat. Gemeinsam mit ihrem Bruder Finn untersucht sie ein Winterlager, in dem drei Jungen verfolgt werden, nur um sich dem Grabber selbst zu stellen – der durch den Tod noch mächtiger geworden ist.