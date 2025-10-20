The Black Phone 2 liefert einen dringend benötigten Hit für Blumhouse

HQ

Nach einer Reihe von Stolpersteinen an den Kinokassen sieht es so aus, als hätte Blumhouse mit Scott Derricksons The Black Phone 2 endlich wieder einen Hit in den Händen. Am Wochenende schaffte es der Film, weltweit insgesamt 42 Millionen Dollar an den Kinokassen einzuspielen - und damit das Original zumindest auf heimischer Ebene zu übertreffen.

Das ist natürlich ein gutes Zeichen für den Nachfolger, dessen Produktion Berichten zufolge nur rund 30 Millionen Dollar gekostet hat - ohne Marketing. Und nach einigen Stolpersteinen ist dies in der Tat ein sehr willkommener Gewinn für Blumhouse, nachdem M3GAN 2 es nicht geschafft hat, auf nennenswerte Weise zu explodieren.

Das Studio war in der Tat sehr transparent und offen, wenn es darum ging, den Ball mit M3GAN fallen zu lassen, sich zu sehr zu bemühen und den Umfang zu sehr über das hinaus zu erweitern, was das geliebte Originalwerk so gut gemacht hat.

Haben Sie schon The Black Phone 2 gesehen?