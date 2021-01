The Binding of Isaac: Repentance dreht euch im März den Magen um

You're watching Werben

Auch Edmund McMillen, der Entwickler hinter The Binding of Isaac, findet zur Jahreswende keine Ruhe, denn er wollte unbedingt einer der Ersten sein, der uns in 2021 auf neue Inhalte aufmerksam macht. Die nächste Erweiterung von The Binding of Isaac heißt Repentance und sie erscheint am 31. März auf Steam. Etwas später soll das kostenpflichtige DLC auch auf den Konsolen verfügbar werden, geht aus dem neuen Video hervor.

Repentance erweitert das bereits sehr vollgepackte Spiel zumindest zahlenmäßig signifikant. Auf Steam wird von 130 neuen Items, mehr als 100 zusätzlichen Feindvariationen und 25 fiesen Bossen berichtet, die ihr irgendwie überwinden müsst. Zwei weitere Spielfiguren werden auf diese Weise ins Spiel gelangen, ein neues Ende gibt es ebenfalls. Wie teuer das Paket wird, wissen wir nicht.