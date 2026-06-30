The Binding of Isaac: Rebirth hat gerade einen neuen Allzeit-Rekord für gleichzeitige Spieler auf Steam erreicht

Im Rahmen des Steam Summer Sale wurde The Binding of Isaac: Rebirth erheblich reduziert und bietet einen Rabatt von 90 % auf die meisten Bundles, einschließlich der Complete Edition, die alle verschiedenen DLCs bietet und derzeit £3,70 wert ist. Es versteht sich von selbst, dass dies ein ziemlich gutes Angebot ist, und viele Fans haben es genutzt – so viele, dass ein neuer Steam-Rekord für gleichzeitige Spieler für das Spiel aufgestellt wurde, zwölf Jahre nach dem Launch.

Und wir sprechen hier auch nicht von einem kleinen Spitzenwert, denn die Zahl der gleichzeitigen Spieler hat gestern bei 130.954 Spielern gegipfelt, mit über 92.000 aktiven Spielern zum Zeitpunkt des Schreibens. Zum Vergleich: Dieser Höhepunkt macht The Binding of Isaac: Rebirth zum 156.-meistgespielten Spiel aller Zeiten in Steam – eine sehr bewundernswerte Leistung, wenn man bedenkt, dass es 2014 erschienen ist. Dieser Rekord ist auch hoch genug, um Borderlands 2, Outriders, Sekiro: Shadows Die Twice, S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, Dying Light: The Beast, Battlefield V und sogar das neueste Projekt von Entwickler Edmund McMillen, Mewgenics, zu übertreffen.

Es ist unklar, ob dieser Höhepunkt noch einmal übertroffen wird, aber wenn man nur das Basisspiel für £1,09 auf Steam ergattert, gibt es sicherlich die Möglichkeit für viele Spieler, sich ein Exemplar zu schnappen und den erfolgreichen Indie-Hit weiter nach oben zu katapultieren.