The Binding of Isaac bekommt endlich einen Online-Koop

The Binding of Isaac kam vor zwölf Jahren heraus, wenn Sie sich ein wenig älter fühlen möchten, aber erst jetzt möchte es einen richtigen Online-Koop hinzufügen. Ein großes Update für The Binding of Isaac wird bald kommen, wie der ausführende Produzent des Spiels verriet.

Tyrone Rodriguez hat auf Twitter/X einen Screenshot gepostet, der zeigt, wie ein Matchmaking-Bildschirm aussieht, und bestätigt, dass der Online-Koop tatsächlich kommt. Rodriguez erklärte auch, dass dies nur zu Repentance kommt, also müssen Sie den DLC besitzen, wenn Sie online mit Freunden spielen möchten.

Dennoch ist es interessant zu sehen, dass auch 12 Jahre später eines der beliebtesten und einflussreichsten Roguelikes aller Zeiten bedeutende Updates erhält.