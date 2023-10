The Bikeriders wird nicht Anfang Dezember debütieren

Wenn Sie den 1. Dezember in Ihrem Kalender markiert haben, seit Sie den Trailer zu The Bikeriders gesehen haben, haben wir schlechte Nachrichten für Sie, da Disney und 20th Century Fox nun beschlossen haben, den Film von seinem geplanten Premierentermin zu verschieben.

Laut The Hollywood Reporter sind die anhaltenden Streiks der Grund für die Verzögerung. Es wird jedoch erwähnt, dass der Film hofft, sich für die diesjährige Preisverleihungssaison zu qualifizieren, und um dies zu erreichen, muss er vor Ende des Kalenderjahres debütieren. Vielleicht könnten wir also The Bikeriders Ende Dezember und nicht zu Beginn des Monats sehen.

Wenn du den Trailer zu The Bikeriders noch nicht gesehen hast, kannst du ihn dir unten ansehen.