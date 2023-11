The Bikeriders von Disney aufgegeben, findet ein neues Zuhause bei Focus Features

HQ

The Bikeriders hat ein neues Zuhause bei Focus Features gefunden, nachdem es aus Disneys Veröffentlichungskalender entfernt und auf unbestimmte Zeit verschoben wurde. Der Film wurde bereits von Kritikern angesehen und hat derzeit eine Bewertung von 85 % auf Rotten Tomatoes.

"Wir freuen uns, ein so fesselndes Projekt in die starke Filmliste des nächsten Jahres aufzunehmen. Wir freuen uns darauf, erneut mit New Regency zusammenzuarbeiten und uns mit dem Multitalent Jeff Nichols bei einem weiteren seiner visionären Projekte zu vereinen", sagte Peter Kujawski, Chairman von Focus Features, gegenüber Deadline. "Dieser Film ist ein Beispiel für unser Engagement, mit den besten Filmemachern und Produktionspartnern der Branche zusammenzuarbeiten, und wir können es kaum erwarten, auf seinem frühen Erfolg aufzubauen, um das Publikum in diesen ergreifenden Film zu locken, der durch die starken Leistungen einer unglaublichen Besetzung unterstützt wird."

Der Film hätte im Dezember Premiere feiern sollen, aber es sieht so aus, als würde er 2024 in die Kinos kommen, jetzt, da er ein neues Zuhause gefunden hat. Wirst du The Bikeriders sehen, wenn er in die Kinos kommt?