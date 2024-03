The Bikeriders Im neuesten Trailer wird ein Motorradclub zu Gangstern

HQ

Viele von uns haben sich darauf gefreut, Tom Hardy, Austin Butler und Jodie Comer Ende 2023 in Jeff Nichols neuestem Film The Bikeriders in Aktion zu sehen, aber das war, bevor der Film aus der Veröffentlichung genommen, von Disney und 20th Century Studios an Focus Features verkauft und dann für einen neuen Premierentermin im Juni 2024 angesetzt wurde.

Jetzt, mitten im neuen Jahr, hat Focus einen neuen Trailer zu The Bikeriders veröffentlicht, in dem ein Motorradclub immer gewalttätiger wird und sich zu finsteren Gangstern entwickelt. Unnötig zu erwähnen, dass Sie, wenn Sie Krimis mögen, auf jeden Fall darauf achten sollten.

Inhalt: "The Bikeriders folgt dem Aufstieg eines Motorradclubs im Mittleren Westen, den Vandals. Betrachtet man das Leben seiner Mitglieder, entwickelt sich der Club im Laufe eines Jahrzehnts von einem Treffpunkt für lokale Außenseiter zu einer finsteren Bande, die die einzigartige Lebensweise der ursprünglichen Gruppe bedroht."

The Bikeriders wird am 21. Juni 2024 Premiere feiern, und Sie können den neuesten Trailer unten sehen.