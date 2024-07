HQ

Austin Butler, Jodie Comer und Tom Hardy in einem Film über eine zunehmend gewalttätige Motorradgang im Mittleren Westen der USA. Was einen Elevator Pitch angeht, gibt es hier nicht viel, was mich nicht begeistert und mit zügelloser Vorfreude erfüllt, und genau das ist es auch, was mich nach einerThe Bikeriders weniger als zweistündigen Geschichte mit einem etwas sauren Geschmack im Mund zurückgelassen hat.

Ähnlich wie die vorherigen Arbeiten von Autor und Regisseur Jeff Nichols ist dieser Film vor allem eine Charakterstudie. Es ist eine Adaption des gleichnamigen Buches von Danny Lyon, das den Ereignissen der Vandals Motorcycle Club folgt und dokumentiert, wie sie von bescheidenen und recht ehrlichen Anfängen zu einem Verbrechen wurden, das sich über unzählige Mitglieder erstreckte. Der Film erkundet diese ungefähr achtjährige Zeit, indem er sich auf drei Hauptfiguren konzentriert; Hardys Clubgründer Johnny, Butlers aufstrebendes und verrücktes junges Mitglied Benny und Comers Kathy, die Geliebte von Benny und genau die Frau, die deutlich sieht, wie der Club von einer Familie zu einem Verbrechersyndikat verschwindet. Diese drei Charaktere sind unglaublich detailliert und gut definiert, aber es fehlt ihnen auch ein wenig an Energie, was das Tempo von The Bikeriders belastet.

Sie sehen, dieser Film ist wunderbar gespielt, mit nuancierten und qualitativ hochwertigen Darbietungen, die vom Hauptdarstellertrio angeführt werden, aber er bietet auch nicht viel mehr. Die Geschichte hat ihre Momente, vor allem, wenn die Bande ihre entscheidenden Wendepunkte in Richtung ihrer kriminellen Zukunft erreicht, aber sie kämpft auch darum, die Aufmerksamkeit des Zuschauers über die gesamte Laufzeit zu gewinnen. Für einen Film, der in der heutigen Zeit objektiv gesehen ziemlich kurz für ein Drama ist, fühlt sich dieser Film an, als würde er ewig weitergehen, und vielleicht liegt das daran, dass sehr wenig wirklich passiert oder dass es jenseits des Kerntrios der Charaktere nicht wirklich viel von einer Geschichte gibt, die es wert ist, erzählt oder verfolgt zu werden. So oder so, The Bikeriders hat klare Tempoprobleme, Probleme, die nicht dadurch gerettet werden können, dass die Darsteller ihre Exzellenz unter Beweis stellen.

Insbesondere ist es Comer, das sich von den anderen abhebt. Butler ist in Ordnung als Benny, aber er zeigt auch die gleiche Art von Leistung, die wir von dem Schauspieler zuvor gesehen haben, wo er einen stillen, aber grüblerischen Typ von Person darstellt, bei dem die Damen in Ohnmacht fallen. Das Gleiche kann man über Hardys Johnny sagen. Wenn du seine Interpretation des Kray Twins gesehen hast, weißt du, dass Hardy hier selten enttäuscht, aber auch die gleiche schroffe und doch souveräne Sicht auf einen Charakter bietet, wenn auch mit einem Chicagoer Akzent darüber. Comer ist der Star der Show. Die Königin der Akzente, wie sie genannt wurde, stellt die glaubwürdigste und realste Person in der gesamten Besetzung dar, und obwohl es in der Geschichte nicht um Kathy geht, ist man am meisten fasziniert von der Erzählung dieser Frau über die anstehenden Ereignisse und wie sie denVandals ' Fall in Ungnade wahrnahm. Das ist Comers Welt, und wir leben einfach in ihr.

Ich schätze es, dass dies ein reinblütiges Drama ist, ohne dass Spezialeffekte oder Green/Bluescreens erforderlich sind. Das ist Arbeit am Set, bei der die Darsteller nur die Aufgabe haben, das zu tun, was sie am besten können, und The Bikeriders blüht dafür auf. Aber es ist auch nicht die einfachste aller Uhren. Hier muss es mehr zu kauen geben, da Sie sonst Schwierigkeiten haben werden, sich zu konzentrieren, bevor der Abspann schließlich läuft. Es scheint, als hätte Nichols auch ein paar Probleme mit der Präsentation einiger der Kernelemente der Geschichte gehabt, da die vielleicht größte und wichtigste Entwicklung des gesamten Films stark angedeutet wird und dann nicht überrascht, wenn sie eintrifft. Im Wesentlichen wird die Kraft aus dem Schlag genommen, bevor sie landet.

Aber alles in allem ist The Bikeriders ein vollkommen gutes Drama. Es wird Sie nicht überwältigen oder umhauen, aber es gibt Elemente, die sich hauptsächlich auf die Darbietungen beziehen, die hervorstechen und beeindrucken. In einer Zeit, in der eher schmutzige Spezialeffekte verschlingen und der Film überwältigend ist, ist das ein bisschen frische Luft, auch wenn es nicht ganz bei der Landung bleibt.

