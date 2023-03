The Big Door Prize verspricht, das wahre Potenzial deines Lebens zu enthüllen

HQ

Vor ein paar Wochen teilte Apple TV+ den Teaser-Trailer zu The Big Door Prize, einer Show, die untersucht, was passiert, wenn eine Maschine, die das wahre Potenzial einer Person enthüllt, über Nacht mystisch in einer amerikanischen Kleinstadt auftaucht. Jetzt, da die Serie Ende dieses Monats debütieren wird, ist auch der vollständige Trailer eingetroffen und hat uns einen besseren Einblick in die Show gegeben.

In der Synopsis der Serie heißt es: "Basierend auf M.O. Walshs gleichnamigem Roman erzählt The Big Door Prize die Geschichte einer kleinen Stadt, die für immer verändert wird, als eine mysteriöse Maschine im Gemischtwarenladen auftaucht und verspricht, das wahre Lebenspotenzial jedes Bewohners zu enthüllen."

Die Show wird von Chirs O'Dowd geleitet, der einen Mann spielt, der sich gegen die Gemeinschaft wehrt, die die lebensverändernde Maschine umarmt. Wie sich das für ihn entwickelt, könnt ihr selbst sehen, wenn The Big Door Prize am 29. März mit dem Streaming beginnt.