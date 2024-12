The Big Bang Theory: Zak Penn und Bill Prady schließen sich Chuck Lorre für neues Spin-off an

HQ

Letztes Jahr haben wir bereits einen Beitrag über eine neue The Big Bang Theory-Serie geteilt, die bei HBO in Entwicklung ist und von Chuck Lorre selbst produziert wird. Jetzt wissen wir laut Deadline, dass Zak Penn und Bill Prady zusammen mit Chuck Lorre das Kreativteam für dieses neue Spin-off leiten werden. Lorre, der für die Entwicklung der Originalserie und ihrer Ableger bekannt ist, arbeitet mit Penn zusammen, einem Drehbuchautor, der für seine Arbeit an The Avengers und Ready Player One bekannt ist, sowie mit Big Bang-Co-Schöpfer Prady. Das Trio wird das Drehbuch schreiben und die Serie ausführen, in der wiederkehrende Charaktere wie Kevin Sussman (Stuart Bloom) und Brian Posehn (Bert Kibbler) zu sehen sein werden.

Während Penn hauptsächlich in Action- und Genrefilmen tätig ist, soll seine Expertise die Comic-Themen der Serie ergänzen. Das Spin-off wird sich wahrscheinlich auf Stuarts Comic-Laden konzentrieren, einen zentralen Schauplatz in der Originalserie. Fans von The Big Bang Theory können sich auf eine neue Wendung im beliebten Universum freuen, denn diese drei Schwergewichte bringen neue Energie in das Franchise.

